Czereśnie po 100 zł! Horrendalne ceny owoców …

Czereśnie z importu po 100 zł!

Możemy już kupić pierwsze czereśnie, jednak ich cena jest niebotyczna. Jak podaje serwis kobietawsadzie.pl - za kilogram owoców trzeba bowiem zapłacić aż 100 zł. Tyle kosztują czereśnie pochodzące z Hiszpanii i Grecji. Obecnie większość czereśni sprzedawanych w sklepach i na targowiskach pochodzi z importu. Na tak wysoką cenę owoców wpływa kilka czynników. Pierwsze zbiory są zawsze droższe, ponieważ jest ich mniej na rynku. Wzrosły też koszty produkcji czereśni w ostatnim czasie z powodu m.in. drożejących nawozów i środków ochrony roślin czy wyższych cen energii. Jak podaje serwis kobietawsadzie.pl, ceny czereśni z czasem spadną. W miarę dojrzewania kolejnych owoców ich dostępność na rynku będzie rosła, co obniży ceny.

Kiedy pojawią się polskie czereśnie?

W tym roku czereśnie zakwitły rekordowo wcześnie - już na początku kwietnia, to o miesiąc wcześniej, zazwyczaj owoce te kwitną w pierwszej połowie maja. Dlatego pierwsze polskie owoce będziemy mogli kupić już niedługo, bo w połowie maja, jeśli nie będzie przymrozków – pisze serwis finanse.wp.pl. Jak mówi jeden z sadowników, cytowany przez portal - polskie owoce trafią na rynek w podobnym czasie, co czereśnie importowane z Grecji, Hiszpanii czy Turcji. - "Do tej pory naszą przewagą było to, że mieliśmy owoce później niż w tamtych częściach Europy, więc one w naturalny sposób zapewniały podaż w końcówce sezonu. W tym roku może dojść do nałożenia się na siebie zbiorów, co w efekcie da dużą ilość owoców na rynku w tym samym czasie" - mówi sadownik spod Mszczonowa.

