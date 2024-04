Przymrozki sieją spustoszenie! Gigantyczne straty w owocach

Przymrozki niszczą świętokrzyskie sady

Obraz jest przerażający. Owoc jest czarny, zniekształcony, nienadający się już. Większość leży na ziemi… Jak donosi TVP Kielce - zbyt wczesne kwitnięcie drzew owocowych a teraz atak chłodu i przymrozki powodują ogromne spustoszenie. Tak jest m.in. w sadzie Jarosława Głąba, który na 9 hektarach uprawia śliwy, jabłonie, grusze i czereśnie. Większość owoców nie przetrwała.

- "Tak od 60 do 70 procent nie będzie się nadawało. Nie utrzymają drzewa po prostu, wszystko opadnie. O resztę trzeba zadbać, walczyć" - mówi Jarosław Głąb, sadownik.

Walka trwa dzień i noc

Sadownicy nie poddają się i działają, zraszają wodą, pryskają drzewa od godziny 2 w nocy do rana do 6. - "Non stop trzeba jeździć i pryskać. Wtedy na owocu tworzy się taka bańka zamarznięta ze szronem i ona chroni owoc, ale w tym roku to nie zdało egzaminu "– mówi Renata Wysocka, sadownik dla TVP Kielce

Jak mówi jeden z sadowników, jego kolega posiadający 4 hektary i założone zraszacze, mówił, że nad ranem temperatura spadła do minus 5 st. C. Kto nie spał - uratował, a on przespał sprawę - nie ma nic. Wymarzło totalnie i został facet bez środków do życia - opisuje Stanisław Kula, sadownik. Sadownicy walczą na różne sposoby. Rośliny dogrzewają przez rozpalanie ognisk - co trzy, cztery metry ognisko i w następnej alejce na przemian, żeby tak było ciepło.

