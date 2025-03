Premier zapowiada pierwszą deregulację już w maju. Co proponuje rząd?

Emerytury w Polsce będą głodowe?

Sytuacja demograficzna Polski jest niepokojąca. Starzejące się społeczeństwo i niski wskaźnik urodzeń oznaczają, że przyszłe emerytury mogą być niewystarczające. Szacuje się, że za 20 lat średnia emerytura będzie stanowiła raptem 20 proc. wynagrodzenia. Dlatego tak ważne jest, aby już dziś myśleć o zabezpieczeniu finansowym na jesień życia. Systematyczne oszczędzanie i inwestowanie, szczególnie poprzez przyjazne podatkowo instrumenty takie jak IKE i IKZE, to może być klucz do poprawy przyszłej sytuacji emerytalnej.

Rządowa propozycja podwyższenia limitów wpłat na IKZE spotkała się z pozytywnym odzewem ekspertów. Większe limity oznaczają większe korzyści podatkowe dla oszczędzających. Jednak eksperci sugerują, że to dopiero początek zmian. Eksperci stawiają na zwiększenie limitów na IKE.

Indywidualne Konto Emerytalne - limity w 2025 roku

Jak podaje infor.pl, w 2025 roku maksymalna wpłata na IKE wynosi 26 019 zł, co daje spore możliwości inwestycyjne i pozwala na zgromadzenie znacznego kapitału w dłuższym okresie. Dla osób preferujących IKZE limity są niższe: 10 407,60 zł dla większości oszczędzających oraz 15 611,40 zł dla przedsiębiorców. Te różnice wynikają z konstrukcji prawnej obu instrumentów i odpowiadają różnym grupom docelowym. Wysokość limitów wpłat jest istotnym czynnikiem przy wyborze między IKE a IKZE, ponieważ wpływa na zdolność zgromadzenia oszczędności. Osoby z wyższymi dochodami, które chcą odłożyć więcej, częściej decydują się na IKE, podczas gdy IKZE przyciąga tych, którzy chcą zmniejszyć swoje bieżące obciążenia podatkowe. Eksperci proponują również inne usprawnienia, w tym dotyczące zniesienia podatku od wypłaty środków z IKZE, argumentując, że instrument ten stracił na atrakcyjności po niedawnej reformie podatkowej.

Różnice między IKE a IKZE

IKE i IKZE mają różne zasady wypłaty zgromadzonych środków, co wpływa na ich atrakcyjność w zależności od sytuacji życiowej i preferencji oszczędzającego. Środki z IKE można wypłacić po ukończeniu 60. roku życia, o ile oszczędzanie trwało przez co najmniej pięć lat. Alternatywnie osoby z wcześniejszymi uprawnieniami emerytalnymi mogą rozpocząć wypłatę już w wieku 55 lat. IKZE wymaga nieco dłuższego horyzontu czasowego – wypłaty są możliwe po ukończeniu 65 lat i spełnieniu warunku dokonywania wpłat przez co najmniej pięć lat.

IKE i IKZE to dwa filary prywatnego zabezpieczenia emerytalnego, oferujące różne korzyści w zależności od indywidualnej sytuacji i preferencji. Wybór między nimi to decyzja strategiczna, która powinna uwzględniać zarówno bieżące możliwości finansowe, jak i długoterminowe cele. Niezależnie od wybranego instrumentu, najważniejsze jest rozpoczęcie oszczędzania jak najwcześniej. Czas, w połączeniu z ulgami podatkowymi i potęgą procentu składanego, to najskuteczniejszy sojusznik w budowaniu bezpiecznej i komfortowej przyszłości na emeryturze. Nie odkładaj decyzji na później – im wcześniej zaczniesz, tym większe korzyści osiągniesz.

