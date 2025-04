PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Sytuacja demograficzna Polski jest dramatyczna. Za 30 lat emerytury będą skandalicznie niskie. Sytuację choć trochę mają poprawić dodatkowe oszczędności zgromadzone np. w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. PPK to państwowy program emerytalny. Na prywatny rachunek pracownika wpływają wpłaty od pracodawcy, wpłaty samego pracownika oraz wpłata powitalna i dopłaty roczne od państwa. Osoby, które są tym programie systematycznie są informowanie o stanie swojego konta. Informacja ta powinna zawierać dane dotyczące wysokości wpłat dokonanych na rachunek uczestnika PPK oraz innych transakcji w poprzednim roku kalendarzowym. W sumie na ponad 4,5 mln aktywnych rachunków PPK znajduje się ponad 33 mld zł.

Jest też specjalny portal przygotowany przez operatora PPK, czyli Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Stan rachunku w PPK każdy może sprawdzić w serwisie MojePPK. Wystarczy do tego np. Profil Zaufany, e-dowód czy mojeID.

Na jakie oszczędności w rocznym podsumowaniu z PPK można liczyć? Wszystko zależy od comiesięcznego wynagrodzenia . W przypadku osób z minimalną krajową wyjdzie kwota rzędu 2500 zł. U takiej osoby wpłata potrącona z pensji będzie wynosić w każdym miesiącu ok. 93 zł. Jednak konto w PPK miesięcznie będzie zasilane kwotą ok. 163 zł (to wynika z dopłat pracodawcy).

Wypłaty pieniędzy z PPK

W przypadku osób zarabiających średnią krajową (teraz to 8613 zł brutto) wpłata z pensji na PPK to ok. 172 zł, co da stawkę 301 zł na koncie. W skali roku daje to kwotę 4100 zł.

Średnia kwota zgromadzonych środków na rachunku pojedynczego uczestnika PPK wynosi 8520 zł, natomiast dla uczestników, którzy oszczędzają ponad 12 miesięcy, jest to już 15 350 zł.

Rekordzista na swoim rachunku uzbierał około 1,2 mln zł. Natomiast najwyższa wypłata wyniosła już 490 tys. zł.

Pieniądze zgromadzone w PPK można w każdej chwili wypłacić. Taki rekordowy zwrot (wycofanie środków z rachunku PPK przed ukończeniem przez uczestnika 60. roku życia) wyniósł ok. 800 tys. zł.

Uczestnik PPK decydujący się na zwrot pieniędzy otrzymuje 100 proc. wpłat własnych oraz 70 proc. wpłat pracodawcy, plus zysk, który wypracowały instytucje finansowe zarządzające PPK. One jednak przed emeryturą podlegają opodatkowaniu (19-proc. podatek Belki).Decydując się na wypłatę przed przejściem na emeryturę, trzeba się liczyć z tym, że przepada pula od państwa - wpłata powitalna i roczne dopłaty.

Już niebawem 2 mln osób zapisanych w PPK wzbogaci się dodatkowo o dopłatę roczną za 2024 r. W puli do podziału jest 521 mln zł. Z tytułu uczestnictwa w PPK w danym roku kalendarzowym jest dopłata roczna 240 zł.

Źródło: BusinessInsider

