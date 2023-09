Ponad 100 tys. mandatów w ciągu miesiąca na A4. Wszystko przez odcinkowy pomiar prędkości

Mandaty na A4 za nadmierną prędkość

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 jest jednak obejmuje fragment pomiędzy Kostomłotami i Kątami Wrocławskimi o długości 8,1 km. Na tym odcinku nie ma pasa awaryjnego. Występuje tam ograniczenie prędkości do 110 km/h dla samochodów osobowych i 80 km/h dla samochodów ciężarowych. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w ciągu pierwszego miesiąca działania urządzenia na A4 zarejestrowały 100,5 tys. naruszeń prędkości. Dziennie ograniczenie prędkości łamie tam ok. 3,1 tys. kierowców. Średni dobowy ruch na tym odcinku to 69 tys. pojazdów, a więc 4,5 proc. kierowców, którzy tamtędy przejeżdżało, otrzymało mandat.

System fotoradarów na 39 odcinkach polskich autostrad

Jak podaje GITD, wspomniany odcinek autostrady A4 odznaczał się dużą liczbą kolizji spowodowanych nadmierną prędkością. "Po objęciu kontrolą nowych odcinków dróg, z upływem czasu następuje spadek liczby rejestrowanych naruszeń oraz wyhamowanie prędkości, co wpływa na uspokojenie ruchu na monitorowanych odcinkach i wzrost poziomu bezpieczeństwa" - informuje GITD. Zestaw do odcinkowego pomiaru średniej prędkości na autostradzie A4 jest jednym z 39 nowych punktów, które obejmowane są nadzorem tego typu w ramach modernizacji systemu fotoradarów.

