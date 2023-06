Zła wiadomość dla Polaków. Grzywny i mandaty będą wyższe!

Dodatkowe 400 zł do wypłaty. Oni skorzystają na podwyżce płacy minimalnej najbardziej

Płaca minimalna w 2024 roku

Według założeń przedstawionych przez rząd od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna będzie wynosić 4242 zł. Od 1 lipca jej kwota ma podnieść się do 4300 zł. Razem z płacą wzrośnie też minimalna stawka godzinowa. W styczniu 2024 ma ona wzrosnąć do 27,70 zł brutto, a od lipca – 28,10 zł brutto. Wyższa pensja minimalna oznacza wyższy koszt dla pracodawcy. Razem z wypłatą dla pracowników w górą pójdą także podatek i składki ZUS. Wynagrodzenie minimalne też na wzrost zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, wyższy będzie też dodatek wypłacany za pracę w porze nocnej, postojowe i odprawy.

Wyższa płaca minimalna – wyższe grzywny i mandaty

Podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia przełoży się także na wysokość mandatów, których podstawą do obliczania jest najniższa krajowa. Podwyżki obejmą m.in. kary za wykroczenia skarbowe. Kary ustalane są w przedziale od 1/10 do 20-krotności płacy minimalnej. Oznacza to, że w 2024 roku zmienią się dwukrotnie:

* styczeń – czerwiec: od 424,20 do 84 840 zł,

* lipiec – grudzień: od 430 do 86 000 zł.

Wzrosty dotyczą też grzywny nałożonej mandatem karnym. Zgodnie z przepisami kara grzywny w takimi przypadku musi mieścić się w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2024 r. maksymalna kara grzywny nałożonej mandatem wyniesie 21 210 zł, a od lipca górna granica będzie na poziomie 21 500 zł.

Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym maksymalna kara grzywny w tym przypadku wyniesie:

* styczeń - czerwiec: 42 420 zł,

* lipiec - grudzień: 43 000 zł.

