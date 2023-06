Ile zarabia lekarz? Pensje lekarzy wzrosną

Od 1 lipca 2023 roku idą w górę wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Ile będzie zarabiał lekarz? Podwyżka płacy minimalnej lekarzy zależy od wielu czynników. Między innymi od stopnia wykształcenia i doświadczenia zawodowego medyka. Zgodnie z założeniami od 1 lipa 2023 roku lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją będzie zarabiał minimum 9.201,92 zł brutto. To o 991,25 zł więcej niż dotychczas. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji otrzyma minimalne wynagrodzenie na poziomie 7 551,92 zł brutto, czyli o 813,51 zł więcej niż zarabia do tej pory. Na najniższą pulę mogą liczyć stażyści. W typ przypadku minimalna płaca będzie na poziomie 6 028,84 zł brutto, ale i tak to o 649,44 zł więcej niż przed podwyżką.

Warto podkreślić, że wysokość wynagrodzeń lekarzy pracujących w sektorze publicznym ustalana jest na bazie przepisów i zależy od danych statystycznych dotyczących wynagrodzeń podawanych przez GUS. W związku z tym, że kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego idzie w górę, to i pensje lekarzy rosną. GUS opublikował kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - w 2022 roku, która to wyniosła 6346,15 zł. I od tej wartości uzależniona jest wysokość minimalnej pensji w ochronie zdrowia.

