Prezes PiS zaznaczył, że aby zostać lekarzem trzeba uczyć się co najmniej 10 lat. "Niech te płace będą nawet bardzo wysokie, szczególnie jeśli chodzi o tych doświadczonych lekarzy, a doświadczenie jest ogromnie ważne w medycynie" - dodał. "W zamian za to musi być dobra służba zdrowia. A ja ciągle dowiaduje się o przypadkach skandalicznych, jeżeli chodzi o działania służby zdrowia" - mówił Kaczyński. Jako przykład podał SOR-y i wielogodzinne oczekiwania na wizytę.

Kaczyński mówił także o przypadku przedwczesnej śmierci, gdzie przeprowadzono źle badania. "Ponieważ łączyły się z niewielkim bardzo niebezpieczeństwem to zakończyło się śmiercią tej pani" - powiedział. "Pogoń za pieniądzem w tym środowisku jest jednak przesadna i będzie trzeba coś z tym zrobić" - stwierdził prezes PiS.

Pytanie tylko skąd się wziął brak kadry medycznej, dlaczego młodzi medycy kończą w Polsce studia, a wyjeżdżają za granicę? Dlaczego obecnie z powodu braku lekarzy zamyka się oddziały pediatryczne w szpitalach, w całej Polsce. Dlaczego brakuje geriatrów skoro polskie społeczeństwo szybko się starzeje. Dlaczego niewydolna jest kompletnie psychiatria zwłaszcza dziecięca i młodzieżowa. Pytania można mnożyć.

Żaden rząd i minister zdrowia nie umiał, mimo wielu prób reform, skuteczne zahamować tych procesów. Nie ma się czemu dziwić, że polski system zdrowia chyli się ku upadkowi.

Ile zarabiają lekarze w Polsce na tle ich kolegów z Europy zachodniej?

Według badań przeprowadzonych w 2021 roku średnia płaca niemieckich lekarzy wynosiła około 90 tys. euro brutto rocznie. To najlepiej opłacana grupa zawodowa w kraju. Wartość ta w przeliczeniu na złotówki daje zarobki ponad 424 tys. zł, przy obecnym kursie. Ile zarabia polski lekarz w Anglii? Średnie wynagrodzenie wśród lekarzy wynosi 78 tys. funtów rocznie, chociaż w zależności od specjalizacji i stażu pracy waha się od 30tys. do nawet 133 tys. funtów. Biorąc pod uwagę kurs funta. Przy kursie funta 5,46 zł z dnia 5.12.2022 r., mnożąc razy 78 tys. funtów daje to kwotę 425 tys. 880 zł. We Francji wynagrodzenie brutto lekarzy w niektórych specjalnościach zbliżają się do 10 tys. euro miesięcznie. W USA zarobki lekarzy to 17000 dolarów /mies. (ok. 65 tys. zł), a w Norwegii – 13400 euro/mies. (ok. 61 tys. zł.).

Skandaliczne zarobki polskich lekarzy! Ile zarabia lekarz w Polsce 2022?

Według danych, średnie zarobki lekarzy wynoszą 6 550 zł brutto. Według raportu, najniższa płaca lekarzy w Polsce wynosi 5 230 zł brutto. Z kolei najlepiej opłacani specjaliści mogą zarobić 10 310 zł brutto. Przykładowo lekarz rodzinny – 8800 zł; anestezjolog – 6300 zł; lekarz chorób wewnętrznych – 7100 zł; ortopeda – 6100 zł; ginekolog – 5500 zł. Pensja lekarza rezydenta w pierwszych dwóch latach pracy to 4 793 zł brutto. Po tym czasie wzrasta ona do 5300 zł. Dopiero gdy minie ten pierwszy okres, pracownik może starać się o wyższą wypłatę.

Biorąc pod uwagę, że zawód ten wymaga nieustannego dokształcania się, a decyzje lekarzy ważą na życiu i zdrowiu trudno nie dziwić się, że uciekają z Polski, ale według Naczelnej Izby Lekarskiej zarobki to już nie główna przyczyna emigracji polskich medyków.

Przykładowe średnie zarobki lekarzy w Polsce w zależności od specjalizacji:

pediatra – 10 700 zł;

lekarz chorób wewnętrznych – 7 100 zł;

anestezjolog – 6 300 zł;

ortopeda – 6 100 zł;

ginekolog – 5 500 zł;

chirurg ogólny – 6 tys. zł;

chirurg plastyczny 5 500 zł.

Zmienia się powód wyjazdu. Czego oczekują medycy?

Otóż według Naczelnej Izby Lekarskiej obecnie w Polsce - według szacunków samorządu zawodowego lekarzy - brakuje ok. 70 tys. specjalistów. Zbyt mało medyków to gorsze warunki pracy dla nich, bo aby łatać braki kadrowe, pracują w kilku miejscach naraz lub zostają w pracy po godzinach. Złe warunki wpływają na decyzję o wyjeździe kolejnych.

- Lekarze mają dość pracy w Polsce. Pandemia i praca na pełnych obrotach przez ostatnie dwa lata, ciągła walka o podwyżki wynagrodzeń i godne warunki pracy, atmosfera strachu wokół niepożądanych zdarzeń medycznych powodują, że ten rok wygląda rekordowo, jeżeli chodzi o liczbę zaświadczeń niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie za granicą, jakie lekarze specjaliści pobrali z Naczelnej Izby Lekarskiej - informuje natemat.pl

Portal powołuje się na dane Naczelnej Izby Lekarskiej wg. której do końca lipca tego roku zaświadczenia dotyczące postawy etycznej, które jest potrzebne lekarzom ubiegającym się o uznanie kwalifikacji w innych krajach Unii Europejskiej, otrzymało już 491 lekarzy.

Dla porównania, w całym ubiegłym roku lekarze złożyli 486 takich wniosków, zaś w 2020 r. – 505. Przed pandemią liczby te były wyższe i sięgały w 2019 r. - 617 zaświadczeń, w 2018 r. – 649, a w 2017 r. - 747. Kilkanaście lat temu po tym, jak liczby te sięgały ok. 2 tys. ( w 2005, 2006 i 2007) sytuacja ustabilizowała się nieco i rocznie było to ok. 600-700 zaświadczeń - podaje portal natemat.pl.

