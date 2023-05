"Opieranie naszego zdrowia tylko na lekarzach jest niemożliwe". Prezes Haleon Polska o samoopiece zdrowotnej

Impact 2023. Sławomir Szymankiewicz - dyrektor zarządzający Haleon Polska

- W żaden sposób mówiąc o samoopiece nie chcemy zniechęcać ludzi do chodzenia do lekarzy, chodzi o to, jak obciążony jest system zdrowia [...] Sam dostęp do lekarza jest utrudniony, mamy jedną z najniższych w Europie ilości lekarzy na 1000 pacjentów. Jednocześnie społeczeństwo się starzeje, mamy masę chorób cywilizacyjnych związanych z tym jak ludzie żyją. Dlatego opieranie całej naszej zdrowotności na wizytach u lekarzy jest niemożliwe. Ogromną rolę odgrywa prewencja i styl życia, ale też mamy ogromną ilość wizyt lekarskich [...] w których pacjent mógłby sobie pomóc sam - mówił Sławomir Szymankiewicz w rozmowie z Superbiznesem.

Dyrektor zarządzający Haleon Polska mówił, że dzisiaj wiele osób szuka wiadomości o tym, jak dbać o siebie w internecie. To jednak niesie zagrożenia trafienia na niewłaściwe źródła, czy teorie "pseudomedyczne". Dlatego jak podkreślał, istotna jest w tym rola farmaceutów, którzy mogą nam doradzić w sprawie leków, oraz odpowiednia edukacja i czytanie ulotek dołączonych do leków. Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.

