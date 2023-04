92% Polaków jest aktywna fizycznie. Ćwiczymy, by dbać o zdrowie

Miliony ton zboża z Ukrainy trafiły do Polski zamiast do Afryki. Rolnicy są wściekli

Ulubione sporty uprawiane przez Polaków

Jakie są nasze ulubione aktywności sportowe? Blisko 75% wybiera spacer, prawie 63% jazdę na rowerze, a 36% biega. Co ciekawe, wiek nie gra tu roli – te 3 aktywności są niemalże równie popularne zarówno wśród najstarszych, jak i najmłodszych ankietowanych. Chodzimy bardzo często – blisko 40% spośród osób, które zadeklarowały spacerowanie, robi to codziennie! A prawie połowa od 2 do 4 razy w tygodniu (48%). Na rowerze codziennie jeździ 11% zadeklarowanych rowerzystów, jeden na trzech 2-3 razy w tygodniu, a co czwarty raz w tygodniu.

Prawie 1/3 spośród biegających Polaków uprawia jogging raz w tygodniu, 41% biega 2-3 razy w tygodniu, codziennie zaś jedynie 7%. Na kolejnym miejscu jest pływanie – 39%. Podobną popularnością cieszą się ćwiczenia na siłowni (w tym kalistenika) oraz taniec, odpowiednio po 20% i 18% wskazań. Siłownia jest domeną mężczyzn – wybiera ją co 4 pan, natomiast co 4 pani preferuje ruch w postaci tańca. Kolejnymi ulubionymi aktywnościami Polaków jest nordic walking (15%), sporty zespołowe (piłka nożna, koszykówka, siatkówka – 14%) oraz aktywności zimowe, tj. narty i snowboard (12%).

Co nas motywuje do ćwiczenia?

Jako najważniejszy powód, dlaczego podejmujemy aktywność sportową, respondenci podali zdrowie (ponad 84%). To ważniejszy czynnik dla kobiet (ponad 87%) niż mężczyzn (ponad 80%). Podobnie rzecz się ma przy drugiej najważniejszej przyczynie podejmowania aktywności fizycznej „żeby ładnie wyglądać” – z tego powodu ćwiczy 37% kobiet vs. 29% mężczyzn. Na trzecim miejscu plasuje się chęć utraty wagi – to powód podjęcia aktywności fizycznej dla co trzeciej ankietowanej osoby, niezależnie od płci. Również prawie 1/3 Polaków ćwiczy, bo to ich pasja. Natomiast 14% ankietowanych podchodzi do sprawy bardziej wyczynowo - chcą osiągać coraz lepsze wyniki (to ważniejsze dla panów – 19% niż kobiet – 10%).

Przeważająca większość z nas, czyli 92%, ćwiczy na własną rekę, bez wsparcia eksperta czy trenera (za dodatkową opłatą korzysta z jego pomocy jedynie 3% respondentów). Na zajęciach grupowych ćwiczy 12% z nas. Ponieważ zdecydowana większość Polaków dba o zdrowie i trenuje samodzielnie, bardzo przydatny może okazać się asystent zdrowotny i treningowy w postaci zaawansowanego smartwatcha. To urządzenie sprawi, że jeszcze chętniej będziemy uprawiać nasz ulubiony sport, co potwierdzają psychologowie:

– Smartwatche nakręcają coraz lepsze wyniki. Współcześni sportowcy powszechnie korzystają ze smartwatchowych danych, dotyczących m.in.: przebytego dystansu, liczby kroków, przyspieszeń czy parametrów świadczących o stopniu wytrenowania lub wykorzystanym potencjale wydolnościowym. Dodatkowo, zebrane dane można analizować pod kątem optymalizacji treningu i zaplanowania formy na zawody. Zauważono, że obiektywne cyfrowe informacje często mają większe znaczenie motywujące niż subiektywne oceny trenerów. Tym bardziej, że algorytmy sztucznej inteligencji mogą trafniej wyciągać wnioski z mnogości parametrów i podsumowywać je w atrakcyjnej formie graficznej – stwierdza Paweł Habrat, psycholog sportu pracujący z wieloma czołowymi polskimi sportowcami.

Aktywni Polacy coraz chętniej kupują smartwatche

Inteligentne zegarki odpowiadają na potrzeby zarówno profesjonalnych sportowców, jak i amatorów. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach sprzedażowych – w ubiegłym roku kupiliśmy o ponad 50% więcej smartwatchy niż rok wcześniej. Podczas ćwiczeń coraz częściej wspierają nas zegarki Huawei oraz autorska aplikacja Huawei Zdrowie, z której miesięcznie aktywnie korzysta już ponad 1 milion Polaków.

– Wyróżnikiem naszego portfolio produktowego jest jego różnorodność. W przypadku inteligentnych zegarków prawie wszystkie modele mają do wyboru wersję męską i damską. Każdy znajdzie więc coś dla siebie. Dzięki temu jesteśmy liderem na rynku smartwatchy – średnio co piąty inteligentny zegarek sprzedany w Polsce w 2022 roku wyprodukowany był przez Huawei – mówi Dorota Rakowska, Marketing Manager, HUAWEI CBG Polska.

Źródło: materiały prasowe Huawei

Sonda Lubisz sport? Uwielbiam! Siłownia to mój drugi dom Lubię, ale rzadko kiedy ćwiczę Nie przepadam