Kultowe marki zbankrutowały! Miliony osób nosiły te ubrania! Co się stało?

Branża odzieżowa to gigantyczny rynek przynoszący milionowe zyski każdego roku. Wraz z pojawieniem się galerii handlowych a także popularyzacją "sieciówek" przemysł odzieżowy święcił tryumfy pośród innych sektorów sprzedażowych. Wciąż rosną konkurencja wprowadzająca nowe marki "wypychała" te już istniejące na rynku. Top Secret, Troll czy Cubus - były jednymi z najpopularniejszych na polskim rynku. Co się z nimi stało? Które marki zniknęły z polskich galerii handlowych?

1. Camaïeu

Camaieu to marka, której kobieca stylistyka skradnie serce każdej z nas. W jej kolekcjach elegancja łączy się z wygodnym casualem, a neutralne odcienie beżu, szarości czy bieli doskonale współgrają z najmodniejszymi kolorami sezonu. Kroje podkreślające sylwetkę, starannie wyselekcjonowane tkaniny i dbałość o detale – to właśnie Camaieu. Zastanawiasz się, co to za marka? Camaieu to brand pochodzący z Francji - brzmi opis marki na platformie Domodi. W 2020 roku firma poinformowała, że do czerwca zlikwidowane zostaną wszystkie sklepy Camaieu w Polsce, czyli 25 placówek. Produkty marki wciąż są dostępne online.

2. Top Secret

Polska sieć odzieżowa mająca siedzibę w Łodzi. Zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży damskiej i męskiej w ponad 170 salonach w całej Polsce. Właścicielem marki jest Grupa Kapitałowa Redan S.A. Marka powstała w 1995 roku w Łodzi, a w 2007 został otworzony sklep internetowy. W 2022 roku spółka złożyła wniosek o upadłość. "Firma odzieżowa Top Secret jest dłużnikiem firmy Redan. Powzięto informację o złożeniu przez spółkę Top Secret sp. z.o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości" - przytacza portal Eska.pl. Ku zadowoleniu wielu klientów, sklepy wciąż funkcjonują.

3. Cubus

Cubus to skandynawska firma oferująca odzież uszytą z nowoczesnych materiałów. Stacjonarne sklepy Cubus jakiś czas temu zniknęły z Polski, ubrania i dodatki skandynawskiej marki wciąż są dostępne online - informuje platforma domodi.pl, która w swojej ofercie posiada produkty tej marki. Spółka ogłosiła upadłość w 2019 roku.

4. Forever 21

Forever 21 to międzynarodowy sprzedawca szybkiej mody z siedzibą w Los Angeles w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Pierwotnie założony jako sklep Fashion 21 w Highland Park w Los Angeles w 1984 roku. "W 2019 złożyła w USA wniosek o ogłoszenie upadłości. Sklepy zniknęły m. in. również z Polski, czego powodem miały być m.in. wysokie czynsze w galeriach handlowych i spadki sprzedaży stacjonarnej, którą coraz częściej zastępowała sprzedaż online" - przypomina portal Eska.pl.

5. Troll

Marka Troll została założona w 1993 roku i błyskawicznie zyskała popularność wśród młodych ludzi. W 2009 roku ubra­nia Troll moż­na było ku­pić w skle­pach To­pSe­cret&Friends. Od 2013 roku marka należąca do spółki Redan SA zaczęła na dobre znikać z rynku.

