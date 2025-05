Spis treści

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie społeczne przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego. W 2025 roku przeciętna wysokość tego wsparcia wynosi od 250 do 380 złotych miesięcznie, co może znacząco odciążyć domowy budżet.

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, należy spełnić trzy podstawowe warunki:

1. Kryterium dochodowe Dochód gospodarstwa domowego nie może przekroczyć określonych limitów:

Gospodarstwo jednoosobowe: maksymalnie 3272,69 zł miesięcznie

maksymalnie 3272,69 zł miesięcznie Gospodarstwo wieloosobowe: maksymalnie 2454,52 zł miesięcznie na jednego członka gospodarstwa.

Kwoty te oblicza się na podstawie średniego miesięcznego dochodu za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku.

2. Posiadanie prawa do lokalu Dodatek przysługuje osobom mającym tytuł prawny do mieszkania w formie:

Własności lokalu mieszkalnego

Najmu lub podnajmu mieszkania

Spółdzielczego prawa do lokalu

Oczekiwania na lokal zamienny lub najem socjalny

3. Kryterium powierzchniowe Powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekroczyć normatywnej powierzchni o więcej niż 30% (lub 50% przy spełnieniu dodatkowych warunków).

Jak obliczana jest normatywna powierzchnia?

Normatywna powierzchnia wynosi:

35 m² dla gospodarstwa jednoosobowego

dla gospodarstwa jednoosobowego 40 m² dla dwóch osób

dla dwóch osób 45 m² dla trzech osób

dla trzech osób +5 m² za każdą kolejną osobę

Powierzchnię zwiększa się dodatkowo o 15 m², jeśli członek gospodarstwa jest osobą niepełnosprawną poruszającą się na wózku lub wymagającą osobnego pokoju.

Wysokość dodatku zależy od kilku czynników, w tym od kosztów utrzymania lokalu i liczby osób w gospodarstwie. Maksymalna kwota to:

15% dochodów w gospodarstwie jednoosobowym

12% dochodów w gospodarstwie 2-4 osobowym

10% dochodów w gospodarstwie 5+ osobowym

Tak, to możliwe! Jeśli przekroczenie progu dochodowego nie jest większe niż wysokość samego dodatku, świadczenie można otrzymać w zmniejszonej wysokości. Minimalna kwota dodatku wynosi 40,91 zł miesięcznie.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające:

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego

Tytuł prawny do lokalu

Powierzchnię mieszkania

Koszty utrzymania lokalu

Z dodatku mieszkaniowego nie mogą skorzystać osoby przebywające w instytucjach zapewniających nieodpłatne całodobowe utrzymanie, takich jak szkoły z internatem czy wojskowe jednostki mieszkaniowe.

Podstawa prawna: Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1335)

