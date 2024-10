Ponad 4000 premii. Tak chcą zachęcić obywateli do pracy

1000 euro premii za podjęcie pracy - Ministerstwo gospodarki Niemiec opracowało projekt

- Bezrobotni odbiorcy zasiłku obywatelskiego, którzy podejmą pracę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu i utrzymają ją przynajmniej przez rok, dostaną 1000 euro premii – takie plany ma niemiecki rząd. Ministerstwo gospodarki poinformowało, że odpowiedni projekt nowelizacji ustawy o modernizacji ubezpieczenia bezrobotnych i promocji pracy został przyjęty 2 października 2024 – podaje serwis Deutsche Welle. Ta sama publikacja podaje, że bezrobocie za Odrą do ok. 6%, w liczbach bezwzględnych 2,8 mln osób.

Nikt nie chce się przyznać osobiście do projektu 1000 euro premii za podjęcie pracy?

Według plotek, inicjatywę zgłosił minister z partii Zielonych, co później zostało oficjalnie zdementowane, a odpowiedzialność przerzucona na koalicję rządząca jako całość. Opozycyjna Chadecja krytykuje projekt już zdecydowanie i bez dyplomacji. Zdecydowania przeciwny jest również jeden z polityków rządzącej koalicji.

- Wydatki już eksplodują. Premia musi zostać zatrzymana w Bundestagu – uważa Frank Schaeffler z koalicyjnej, liberalnej partii FDP.

Państwo opiekuńcze w wersji niemieckiej – zasiłek socjalny jako dodatek do emerytury

- Prawie 720 tys. emerytów w Niemczech otrzymuje zasiłek socjalny (…) To więcej niż kiedykolwiek wcześniej (…) Coraz więcej seniorów w Niemczech musi pobierać zasiłki socjalne, bo ich emerytury nie starczają na życie. Chodzi o tzw. zasiłek zapewniający podstawowe utrzymanie. Uprawnione do jego pobierania są osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (obecnie wynosi on w Niemczech 67 lat) i których emerytura nie wystarcza do utrzymania – podaje inna publikacja Deutsche Welle.