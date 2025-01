Ponad 4183 zł co miesiąc bez względu na dochód. Pieniądze już od marca

Świadczenie wspierające

1 stycznia 2024 roku ruszyła realizacja nowego świadczenia skierowanego do osób z niepełnosprawnościami. To świadczenie wspierające wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Przysługuje ono osobie z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18. roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów, wydaną w ramach zmodyfikowanego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wysokość świadczenia wspierającego jest powiązana z wysokością renty socjalnej i wynosi od 40% do 220% renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, czyli liczby przyznanych punktów w decyzji wydanej przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Obecnie minimalna wysokość świadczenia wspierającego wynosi 712,38 zł, a maksymalna 3918,11 zł. Jednak niebawem to się zmieni. Dlaczego?

Nowe stawki świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik waloryzacji podawany ostatecznie przez rząd. Przy założeniu, że waloryzacja w marcu 2025 roku wyniesie 6,78 proc. (renta socjalna wyniesie nie 1780,96 zł jak teraz, a 1901,71 zł brutto), to zgodnie z wyliczeniami "Dziennika Gazety Prawnej" od 1 marca osoby z niepełnosprawnością najprawdopodobniej otrzymają od minimum 1127,56 zł ((78–79 pkt; 60 proc. renty socjalnej) do maksymalnie 4183,74 zł (95–100 pkt; 220 proc. renty socjalnej). Zaś jeśli waloryzacja będzie mniejsza i sam wskaźnik waloryzacji od marca wyniesie 5,52 proc. i wówczas renta socjalna wyniesie 1879,27 zł brutto. W takiej sytuacji świadczenie wspierające wyniesie od 1141,02 zł (78–79 pkt; 60 proc. renty socjalnej) do 4183,74 zł zł (95–100 pkt; 220 proc. renty socjalnej).