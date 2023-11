Ponad połowa Polaków sprawdza dostępność produktów w aplikacjach mobilnych

Polacy korzystają z aplikacji mobilnych sklepów internetowych

Jak wynika z raportu Santander Consumer Banku "Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023", 21 proc. badanych używa aplikacji mobilnych sklepów internetowych kilka razy w tygodniu. Najczęściej są to osoby w wieku 40-49 lat (26 proc.), mieszkające na wsi (25 proc.) oraz zarabiające 7000 zł netto lub więcej (28 proc.). Tyle samo osób robi to raz w tygodniu. Co szósty używa ich kilkukrotnie w ciągu miesiąca (18 proc.), a 11 proc. - nie zagląda do nich w ogóle.

Dodano, 56 proc. respondentów używa takich aplikacji, by sprawdzić dostępność konkretnego produktu, 52 proc. poszukuje kodów rabatowych, a 45 proc. - aby śledzić swoje zamówienia.

Jak zauważa Patryk Perliński z Santander Consumer Banku, dostępność produktów w aplikacjach mobilnych sklepów internetowych głównie sprawdzają seniorzy (69 proc.) w wieku 60 lat i więcej. "Ponadto 57 proc. kobiet korzysta z aplikacji, aby szukać kodów rabatowych. Jest to również popularna odpowiedź wśród zarabiających do 1999 zł netto oraz respondentów z dochodami na średnim poziomie od 5000 do 6999 zł na rękę. W obu przypadkach odsetek respondentów wynosi 56 proc." - wskazał.

Według badania 57 proc. ankietowanych najczęściej korzysta z aplikacji mobilnych sklepów internetowych, które oferują odzież lub obuwie (73 proc. w wieku 18-29 lat) oraz 64 proc. osób mieszkających w małych miastach do 50 tys. mieszkańców i zarabiających od 3000 do 3999 zł netto (62 proc.). W dalszej kolejności znalazły się kosmetyki (43 proc.), artykuły spożywcze, chemia gospodarcza (39 proc.), zabawki i artykuły dla dzieci (17 proc.) oraz sprzęt sportowy (16 proc.).

Jakie wady i zalety widzą Polacy w aplikacjach mobilnych sklepów internetowych?

Respondentów zapytano o wady i zalety aplikacji mobilnych sklepów internetowych. 62 proc. badanych wskazało, że taka forma zakupów jest dla nich szybka i wygodna, 59 proc. odpowiedziało, że ceni sobie możliwość kupowania produktów i usług bez wychodzenia z domu, a co drugi - dostępność asortymentu sklepu w każdej chwili. Jeśli chodzi o wady takich aplikacji, to dla 35 proc. Polaków przeszkadzają ciągłe powiadomienia, a 31 proc. - problemy techniczne np. zacinanie się aplikacji. W dalszej kolejności respondenci wskazywali konieczność ciągłej aktualizacji oraz zajmowanie przez aplikacje dużej ilości pamięci (w obu przypadkach po 24 proc.).

Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na przełomie września i października 2023 r. Udział w nim wzięło 1000 dorosłych Polaków kupujących w internecie.

