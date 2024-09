Porusz swój umysł z ASICS. Spotkanie z Marcinem Januszem w Sportano

Niemcy zrobili test proszków do prania. Najlepszy kupisz w Polsce za grosze

- Współpraca z Marcinem Januszem oraz firmą Sportano to idealny przykład, jak nasza misja – "w zdrowym ciele, zdrowy duch" – przekłada się na wspieranie sportowców i aktywności fizycznej na każdym poziomie. Marcin, jako ambasador ASICS, doskonale uosabia wartości, które promujemy – zaangażowanie, pasję do sportu i dbałość o zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Wspólnie z naszymi partnerami pragniemy inspirować do podejmowania wyzwań i przekraczania własnych granic, niezależnie od poziomu zaawansowania – mówi Daniel Bogacki, Activation Specialist w ASICS Polska.

W programie wydarzenia zaplanowana jest między innymi rozmowa z Marcinem Januszem, którą poprowadzi dziennikarz TVP Sport i komentator siatkówki, Piotr Dębowski. Uczestnicy będą mieć również możliwość zadawania pytań, zrobienia wspólnego zdjęcia z ambasadorem ASICS oraz udziału w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami.

Marka ASICS od lat jest obecna w siatkówce, produkując zaawansowane technologicznie obuwie, które wspiera graczy na każdym poziomie, od amatorów po profesjonalistów. Oferta obejmuje szeroki wybór butów halowych, zapewniając stabilność, amortyzację i przyczepność. Obuwie ASICS w zależności od stylu gry dzieli się na trzy wiodące segmenty – „Wyżej”, „Mocniej”, „Szybciej”. Pierwszy z nich obejmuje modele przeznaczone dla graczy preferujących grę w pionie, którzy potrzebują dużo amortyzacji, aby skakać wyżej. Druga kategoria koncentruje się na zawodnikach, którzy grają nisko na nogach i wymagają dodatkowej stabilizacji przy gwałtownych ruchach skrętnych, a trzecia znajduje zastosowanie wśród osób, które szybko poruszają się po parkiecie, wymagając lekkości i elastyczności.

