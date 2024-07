ASICS walczy z hejtem w sieci. Rusza dedykowany program wsparcia sportowców

ASICS współpracuje z firmą Signify, zajmującą się nauką o danych, aby pomóc chronić sponsorowanych sportowców przed nękaniem w Internecie i wspierać ich w osiąganiu celów. Marka oferuje swoim ambasadorom dostęp do opartej na sztucznej inteligencji usługi Threat Matrix firmy Signify, która pomaga zapobiegać nadużyciom w mediach społecznościowych i zarządzać nimi. Usługa ta stworzy internetową tarczę ochronną wokół sportowców, aby zapewnić im bezpieczeństwo i umożliwić angażowanie odbiorców bez obawy o nadużycia.

Nowa inicjatywa jest częścią szerszego programu ASICS „Mind and Body Athlete Support Programme”, oferującego sponsorowanym sportowcom dostęp do wielu usług, poprawiających ich samopoczucie fizyczne i psychiczne, a także projektów związanych z czystym sportem. Dzięki programowi, marka dąży do zapewnienia swoim ambasadorom wyjątkowej usługi, zaprojektowanej w celu wspierania zarówno ich rozwoju osobistego, jak i zawodowego.

- Pięć liter w naszej nazwie ma znaczenie. ASICS to akronim łacińskiej sentencji Anima Sana In Corpore Sano, czyli „w zdrowym ciele, zdrowy duch”. Właśnie dlatego dbanie o dobre samopoczucie sportowców zawsze leżało u podstaw naszej działalności. Choć z dumą wspieramy naszych ambasadorów w wygrywaniu i biciu rekordów, nie wierzymy w wygrywanie za wszelką cenę. Fizyczne i psychiczne samopoczucie jest ważniejsze niż jakiekolwiek miejsce na podium. Naszym celem jest wspieranie ich w osiąganiu celów wyczynowych bez narażania dobrego samopoczucia. Doskonale zdajemy sobie sprawę z negatywnego wpływu hejtu w Internecie na zdrowie psychiczne, dlatego chcemy chronić naszych sportowców przed nadużyciami w sieci – powiedział Olivier Mignon, Global Head of Sports Marketing w ASICS.

- Niestety, nadużycia w Internecie to coś, z czym w dzisiejszych czasach ma do czynienia prawie każdy sportowiec. Zdarzało mi się otrzymywać obraźliwe wiadomości i komentarze zwłaszcza po nieudanych startach. Nie ma zgody na hejt w sieci, tym bardziej że w świecie online niemal każdy może być zupełnie anonimowy. Nowa inicjatywa ASICS w pełni pozwala skupić się nam, sportowcom na tym, co kochamy najbardziej, czyli na rywalizacji w duchu zdrowego ciała oraz umysłu – dodał Adam Nowicki, ambasador ASICS, wielokrotny mistrz Polski w biegach długodystansowych.

- Z przyjemnością wspieramy markę ASICS i rodzinę jej sportowców. Wartości firmy oraz jej zaangażowanie w ochronę zdrowia psychicznego sportowców ściśle współgrają z naszą własną misją i tym, co postanowiliśmy osiągnąć, dzięki usłudze Threat Matrix – podsumował Jonathan Hirshler, prezes Signify.

