Buty są wynikiem rygorystycznego procesu projektowania i testowania, prowadzonego przez Instytut Nauki i Sportu w japońskim Kobe, z udziałem wielu zewnętrznych testerów i ponad stu elitarnych sportowców z całego świata. W rezultacie ASICS jeszcze bardziej ulepszył serię METASPEED, zmniejszając wagę obuwia, czyniąc go zarówno bardziej miękkim, jak i sprężystym, a także zmieniając konfigurację karbonowej płytki na całej długości.

Koncept METASPEED

W 2021 roku, ASICS po raz pierwszy wprowadził na rynek jednocześnie dwa nowe buty do szybkiego biegania, METASPEED SKY i METASPEED EDGE, zaprojektowane specjalnie z myślą o dwóch różnych stylach biegania.

Zespół stojący za tymi dwoma butami – o nazwie kodowej „C-Project” – otworzył nowe możliwości, przyjmując podejście projektowe skoncentrowane przede wszystkim na człowieku i jego potrzebach. Zauważywszy, że ówczesne modele wyścigowe faworyzowały tylko jeden typ biegacza, ASICS był w stanie pomóc wielu sportowcom sięgnąć po nowe wyżyny, ponieważ po raz pierwszy nie musieli oni dostosowywać swojego stylu biegania do obuwia.

Nowe buty METASPEED SKY PARIS i METASPEED EDGE PARIS są dostosowane odpowiednio do indywidualnych stylów biegania – „długość kroku” i „kadencja”. Co najważniejsze, mają one ulepszoną konstrukcję w stosunku do poprzednich modeli, pomagając utrzymać idealną postawę i kąt uderzenia stopy, gdy biegacze stają się zmęczeni, dzięki czemu oszczędzają więcej energii na późniejszą część biegu.

Od lepszego do najlepszego

Nowe METASPEED SKY PARIS i METASPEED EDGE PARIS zostały ulepszone w trzech kluczowych aspektach w porównaniu do swoich poprzedników. Po pierwsze, oba buty zostały odchudzone o około 22 g. Ta znaczna redukcja wagi sprawia, że zapewniają biegaczom uczucie lekkości i sprężystości. Osiągnięto to częściowo dzięki połączeniu nowej cholewki MOTION WRAP UPPER 2.0, która sprawiła, że cholewka jest lżejsza, a także o około 8% bardziej oddychająca, oraz wprowadzeniu nowej pianki podeszwy środkowej FF BLAST TURBO PLUS.

Oba buty zostały wyposażone w piankę podeszwy środkowej FF BLAST TURBO PLUS, która oprócz tego, że jest lżejsza, jest bardziej miękka oraz sprężysta niż poprzednie wersje. Ta dodatkowa amortyzacja pomaga wspierać dłuższe dystanse zarówno podczas treningów, jak i zawodów, dzięki czemu sportowcy mogą oszczędzać swojego nogi, gdy ma to dla nich największe znaczenie.

Kolejnym znaczącym ulepszeniem w METASPEED SKY PARIS jest poszerzenie karbonowej płytki na całej długości w przedniej części buta, która została strategicznie rozmieszczona, aby poprawić ogólne odbicie od pianki podczas wybicia z palców. METASPEED EDGE PARIS ustawia płytkę z włókna węglowego w pozycji idealnej dla biegaczy kadencyjnych i został zaktualizowany do minimalnej konstrukcji dla lepszego startu oraz mniejszej wagi.

Filozofia projektowania ASICS

Kluczem do stworzenia METASPEED SKY PARIS i METASPEED EDGE PARIS była unikalna filozofia projektowania ASICS, poświęcona tworzeniu doskonałych produktów i technologii, które zostały zatwierdzone przez Instytut Nauki i Sportu ASICS oraz zawodowych sportowców.

Rok 2024 jest ogromnie ważny w sporcie biegowym, dlatego prezentujemy METASPEED SKY PARIS i METASPEED EDGE PARIS na początku sezonu między innymi z myślą o nadchodzących igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nazwa nie jest zatem przypadkowa. Te nowe modele są wynikiem skrupulatnej pracy naszego zespołu, ścisłej współpracy z zewnętrznymi ekspertami i sportowcami z całego świata. Cel jest prosty – jak najwięcej rekordów życiowych – powiedział Shuhei Takemura, lider projektu rozwoju produktów z serii METASPEED w ASICS.

Miałem okazję już biegać w tych butach i pierwsze odczucia są bardzo dobre! Czuć, że są wyraźnie lżejsze i mam wrażenie, że nowa pianka FF BLAST TURBO PLUS, wraz z płytką karbonową, „oddaje” więcej energii. Dodałbym, że buty są bardzo komfortowe, co sprawia, że szybciej jestem w stanie dojść do siebie bo pokonaniu dystansu maratońskiego. Już nie mogę doczekać się kolejnych startów! – dodał Adam Nowicki, ambasador ASICS, biegacz długodystansowy i olimpijczyk z Tokio.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.