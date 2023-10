ASICS GEL-KAYANO 30. Japońska rewolucja dla każdego! Recenzja butów ze stabilizacją

Ogólna ocena 9/10

Amortyzacja 10

Komfort 10

Stabilizacja 10

Przyczepność 9

Dynamika 7,5

Lekkość 7,5

ASICS GEL-KAYANO 30 - testy butów do biegania ze stabilizacją

Moje początkowe obawy o nadmierną stabilizację modelu Gel-Kayano 30 zostały rozwiane od razu po założeniu butów na stopy. Nie tylko nie zauważyłem żadnego dyskomfortu, ale szybko przekonałem się, że to niezwykle komfortowe obuwie. Nie tylko dla biegaczy - o tym za chwilę.

Pierwsze kilometry to odczucie niezwykłej wygody i stabilności przy każdym kroku. A to za sprawą amortyzacji w postaci pianki FF Blast i rozwiązania PureGEL. Jest to nowy materiał, który jest o 65% bardziej miękki i zwraca do 4% więcej energii niż poprzednio stosowany przez markę słynny system GEL. Technologia jest strategicznie zintegrowana z podeszwą środkową, aby zapewnić lepszą amortyzację i płynniejsze przejścia. Za stabilizację odpowiedzialny jest 4D GUIDANCE SYSTEM™, który pilnuje, aby pronatorzy (osoby przetaczające stopy do wewnętrznej krawędzi) czuli się bezpiecznie w czasie biegu. Dodatkowo przy szybszych fragmentach biegu buty pokazały swoją dynamikę. Z kolei za dobrą przyczepność w każdych warunkach odpowiada ASICS Grip.

GEL-KAYANO to najdłużej produkowana linia butów przez Asicsa. Jest to seria butów do biegania znana ze swojej zaawansowanej technologii i wyjątkowej amortyzacji, której celem jest zapewnienie wsparcia i komfortu podczas długotrwałego biegania. GEL-KAYANO 30 to świetny wybór dla biegaczy, którzy szukają połączenia stabilności, amortyzacji i komfortu. Buty są niezwykle wygodne i trwałe, dzięki czemu można je nosić przez wiele kilometrów. Idealnie sprawdziły się też w roli… butów do codziennego chodzenia w słonecznej Italii. Ponad 30 tys. kroków po zróżnicowanym terenie to niewielki wysiłek dla GEL-KAYANO 30. Gdyby ten model posiadał nieco bardziej cienki materiał cholewki, byłoby idealnym wyborem na co dzień. Jedna para do chodzenia, druga do większości treningów biegowych - to byłby mój pierwszy wybór w idealnym świecie.

Dla kogo są ASICS GEL-KAYANO 30?

początkujących biegaczy,

ważących trochę więcej niż Eliud Kipchoge

osób przygotowujących się do półmaratonów i maratonów

miłośników komfortu, amortyzacji i stabilizacji

nadpronatorów (jeśli stopa ucieka do środka, to o Tobie mowa)

dla każdego nawet do codziennego użytku

Podsumowanie testów ASICS GEL-KAYANO 30

Komu poleciłbym model Gel-Kayano 30? Najkrócej - każdemu! To but uniwersalny, który dodatkowo stabilizuje każdy krok. Gorąco zachęcam do wypróbowania nie tylko dla początkujących biegaczy, którzy szukają swoich pierwszych butów z prawdziwego zdarzenia. To także dobry wariant dla bardziej doświadczonych wyjadaczy, którzy potrzebują solidnej i wygodnej pary butów do budowania “bazy” i “klepania kilometrów”. Asics Gel-Kayano 30 zapewnia bezpieczeństwo biegu, świetną amortyzację i dynamikę, która amatorom - także tym ambitnym, wystarczy do nieco szybszych fragmentów treningu. Jednak do stricte szybkich odcinków lepiej wybrać inny model Asicsa (Superblast, Metaspeed Sky/Edge czy Magic Speed 3). Moim zdaniem Kayano 30 może stanowić trzon biegowego zaplecza w szafie każdego miłośnika sportu i stanowić nr 1 na półce butów treningowych.

Minusy:

cena katalogowa 939 zł, obecnie już ok. 700 zł

nieco za ciepłe do biegania przy wyższych temperaturach

Plusy:

wygoda,

komfort,

dobra amortyzacja,

uniwersalność,

bezpieczeństwo

estetyka

Dane techniczne:

Waga: 303 g (M)/ 263 g (W)

Drop: 10 mm

Wysokość podeszwy: 40/30 mm (M) / 39/29 mm (W)

Buty są dostępne na ASICS.com, SklepBiegacza.pl, Natural-Born-Runners.pl, eobuwie.pl, ButyJana.pl

