Biegacze ultra będą wniebowzięci! The Nord Face zaprezentował buty Summit Series VECTIV

Po kolekcji Summit Series konsumenci mogą się spodziewać najbardziej innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie i wydajnych produktów, czego dowodem są podia zawodów, na których stają sportowcy teamu The North Face. Mowa tu o chociażby niezapomnianym zwycięstwie Katie Schide w UTMB 2022 czy rekord Elsey Davis, która pobiła go podczas zimowej rundy Bob Graham Round. Nowe Summit Series VECTIV™ Pro i Summit Series VECTIV™ Sky dołączają do rodziny VECTIV jako najbardziej innowacyjne buty do biegania w terenie. Miękka wyściółka, najnowszej technologii pianka The North Face oraz płytka z włókna węglowego VECTIV ™ 2.0, zapewniają zoptymalizowaną stabilność, zwiększoną amortyzację oraz lepsze dopasowanie dla maksymalnego komfortu, szybkości, stabilności i przyczepności na szlaku.

W modelu SUMMIT VECTIV™ PRO dzięki połączeniu przyczepności Surface Control i specjalnie stworzonych skrzydełek z włókna węglowego dla dynamicznej stabilności, można pewnie stawiać kroki na trudnych nawierzchniach. Lekka wyściółka zapewnia równowagę między amortyzacją, a energicznym odbiciem, natomiast podeszwa środkowa z pianki Superfoam o wysokim stopniu sprężystości odzyskuje energię kinetyczną, pozwalając na wygenerowanie większej prędkośi przy tym samym nakładzie sił, jednocześnie bez utraty komfortu.

Buty SUMMIT VECTIV™ SKY charakteryzują się piankową podeszwą środkową, karbonową płytką i siateczkową cholewką, przy czym są bardzo lekkie, co pozwala na szybsze pokonywanie odcinków i oszczędzanie energii na najbardziej surowych szlakach. Obniżona podeszwa środkowa z pianki sprawia, że zyskasz większy kontakt z podłożem, umożliwiając szybką reakcję na zmiennym terenie.

Premiera jest połączona z prezentacją pierwszego sezonu kolekcji Summit Series Trail Running. Ta seria, znana wcześniej jako Flight Series, przepełniona jest technologią i odświeżonymi produktami, aby zagwarantować, że sprzęt będzie działał dokładnie tak, jak tego potrzebujesz - każdego dnia. Testowane przez sportowców i sprawdzone podczas wypraw, z niezliczonymi godzinami badań i prób wplecionych w każde włókno produktów Summit Series Trail Running.

Od stóp do głów, naszpikowane technologią dla biegaczy, którzy chcą być na świeżym powietrzu przez cały dzień z niezawodnym sprzętem oraz dla tych, którzy chcą iść szybko i lekko, pokonując pionowe kilometry.

Nowa linia VECTIV™ i kolekcje Summit Trail Run są dostępne do kupienia od 23 lutego na www.thenorthface.pl i w wybranych sklepach The North Face.

