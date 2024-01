Oto pierwsze buty każdego biegacza. Porównanie ASICS GEL-PULSE 14 i ASICS GT-1000 12

ASICS GEL-PULSE 14

Ogólna ocena 7/10

Amortyzacja 8

Komfort 8

Stabilizacja 7

Przyczepność 8

Dynamika 7

Lekkość 7

ASICS GT-1000 12

Ogólna ocena 7/10

Amortyzacja 8

Komfort 8

Stabilizacja 8

Przyczepność 8

Dynamika 8

Lekkość 7

Solidność w najlepszym wydaniu. ASICS GT-1000 12 i Gel-Pulse 14

Obydwa modele butów z japońskiej marki to klasyki wśród obuwia do biegania, doskonałe zarówno dla początkujących biegaczy, jak i dla tych bardziej zaawansowanych. Charakteryzują się solidnością wykonania, trwałością oraz wygodą. Mimo niewielkich różnic, te cechy są istotne. Przyjrzyjmy się bliżej butom Asics GT-1000 12 oraz Asics Gel-Pulse 14 i sprawdźmy również, czy są odpowiednie do biegania w warunkach zimowych.

Dla biegaczy nie ma złej pogody do biegania, jest tylko nieodpowiednie ubranie i oczywiście obuwie. W testowanych przez nas modelach Asics - GT-1000 12 i Gel-Pulse 14 śmiało możemy pobiegać w zimowych warunkach. Jednak to nie wszystko, co oferują te buty.

ASICS GEL-PULSE 14

Model GEL-PULSE 14 to buty do biegania, cechujące się dobrą amortyzacją i wszechstronnością, doskonałe do różnych rodzajów aktywności. Idealnie sprawdzają się zarówno na zimowych ścieżkach, jak i w sali treningowej. Zapewniają niezbędny komfort, umożliwiający skupienie się na treningu.

Gel-Pulse 14 posiada piankę AmpliFoam, jedną z prostszych technologii stosowanych przez markę Asics w butach do biegania. Jest to odpowiednia technologia do regularnych, niezbyt długich treningów. Dodatkowo buty wyposażone są w jedną z najbardziej rozpoznawalnych technologii, skutecznie pochłaniających energię uderzenia. Sprawdzają się doskonale do biegania codziennego po utwardzonych drogach, chodnikach i drogach szutrowych.

ASICS GT-1000 12

Model GT-1000 12 to buty do biegania z systemem stabilizacji, zapewniające niezawodny komfort i wsparcie dla osób z nadpronacją. Podobnie jak w przypadku Gel-Pulse 14, buty te oferują przyzwoitą amortyzację. Przeznaczone są dla biegaczy ważących do 85 kg. Za amortyzację odpowiedzialna jest pianka FlyteFoam oraz element GEL. Daleko mu do niezwykle miękkich poduszkowców z bardzo dobrą lub potężną, ale za to GT-1000 12 jest bardzo konkurencyjny cenowo w swojej kategorii. Z kolei cholewka wykonana jest z syntetycznego materiału, który jest wytrzymały i zapewnia dobre dopasowanie.

Porównanie obu modeli butów ASICS

GEL-PULSE 14 oferuje neutralne amortyzowanie, podczas gdy GT-1000 12 zapewnia stabilizację dla osób z nadpronacją (dzięki technologii LITETRUSS®, która pomaga w utrzymaniu bardziej podtrzymującego kroku dla osób z nadpronacją).Oba modele zostały zaprojektowane z wykorzystaniem siateczki, która poprawia przepływ powietrza i zapewnia wygodne dopasowanie. Obie pary butów posiadają dobrze dopasowującą się cholewkę, zapewniającą komfort i wsparcie. Cholewka modelu GEL-PULSE 14 wykonana jest z siateczki, co zapewnia dobrą wentylację, natomiast cholewka modelu GT-1000 12 wykonana jest z bardziej wytrzymałego materiału syntetycznego. GEL-PULSE 14 jest nieco lżejszy niż GT-1000 12. Waga męskiego modelu GEL-PULSE 14 to 290 gramów, a modelu GT-1000 12 - 310 gramów. Oba modele mają podobną cenę i niezbyt wygórowaną cenę. GEL-PULSE 14 kosztuje ok. 500 zł , a GT-1000 12 ok. 600 zł.

Podsumowanie - który model wybrać?

ASICS GEL-PULSE 14 to świetny wybór dla biegaczy, którzy poszukują uniwersalnego obuwia do codziennych treningów, nie tylko biegowych. Buty zapewniają solidną amortyzację, doskonałe dopasowanie i niską wagę. Z kolei ASICS GT-1000 12 przyciągnie tych, którzy potrzebują dodatkowej stabilności kosztem nieco mniejszej amortyzacji. Oba modele zainteresują biegaczy, którzy szukają solidnych butów, które zapewnią im komfort i bezpieczeństwo podczas treningów w każdych warunkach.

Pieniądze to nie wszystko Jakub Karnowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.