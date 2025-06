"800 plus" rządu Tuska. Ile pieniędzy przekazano już Polakom?

mObywatel z wirtualnym asystentem i mStłuczką

Pierwszym projektem, nad którym pochylili się posłowie, jest nowelizacja ustawy o aplikacji mObywatel. Ma ona na celu rozszerzenie możliwości korzystania z usług mobilnych w ramach tego narzędzia. Nowością będzie funkcja wirtualnego asystenta opartego na sztucznej inteligencji, który będzie mógł np. napisać za nas pismo i przedstawić je do akceptacji.

Ponadto, w aplikacji pojawi się możliwość sporządzania oświadczeń sprawcy zdarzenia drogowego, czyli tzw. mStłuczka. Projekt przewiduje również cyfryzację legitymacji szkolnych oraz umożliwienie użytkownikom podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym lub zaufanym. Rozszerzenie ma także umożliwić weryfikację złożonych podpisów elektronicznych.

Korzyści dla podatników w Ordynacji podatkowej

Kolejnym ważnym punktem obrad jest projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Zawiera on zapis, zgodnie z którym wątpliwości co do stanu faktycznego, których nie udało się usunąć po przeprowadzeniu wnikliwego i wszechstronnego postępowania dowodowego, należy rozstrzygać na korzyść podatników.

Łagodniejsze zasady zwrotu podatku w PSI i SSE

Sejm zajmie się również rządowym projektem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt dotyczy wprowadzenia łagodniejszych zasad zwrotu podatku w przypadku uchylenia decyzji o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) lub zezwolenia na działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE).

Uproszczenia w podatku od spadków i darowizn

W porządku obrad znalazł się także rządowy projekt zmian w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Umożliwia on jednorazowe opłacenie podatku od prywatnych rent i innych świadczeń powtarzających się, jeśli w chwili ustanowienia świadczenia znana jest łączna wartość świadczeń. W przypadku świadczeń bezterminowych, przy wyliczaniu daniny przyjęta zostanie wartość z 10 lat. Nowe rozwiązania przewidują też uproszczenie procedury związanej z obrotem majątkiem, który został nabyty w wyniku spadku lub w inny nieodpłatny sposób.

Komunikacja elektroniczna z sądem

Posłowie będą również pracować nad nowelizacją Kodeksu postępowania karnego. Projekt dotyczy umożliwienia dwustronnej komunikacji elektronicznej z sądem celem ułatwienia wykonywania czynności procesowych, odciążenia sądów oraz obniżenia kosztów i przyspieszenia prowadzenia spraw. Nowe przepisy realizują działania deregulacyjne rządu.

