Potężne zadłużenie emerytów. Seniorzy mają do spłaty 18,5 tys. zł na głowę

Polscy seniorzy z wielkimi długami

Spośród 6,14 mln osób pobierających emeryturę w Polsce, 319 tys. jest notowanych w Krajowym Rejestrze Długów. Pocieszające jest, że liczba seniorów z zaległościami w porównaniu z końcem 2022 roku zmalała o 44 tys., a kwota zadłużenia zmniejszyła się z 6,2 mld zł do 5,9 mld zł. Jednak średnie zadłużenie emeryta wzrosło o 1300 zł: na koniec 2023 roku wyniosło 18,5 tys. zł.

Spadku liczby zadłużonych emerytów eksperci KRD upatrują w wyższych świadczeniach, jakie seniorzy uzyskali w ostatnich miesiącach. Chodzi o marcową waloryzację emerytur, która była wyjątkowo wysoka (14,8 proc.), do tego doszła także 13. i 14. emerytura.

Emeryci zalegają ze spłatą kredytów

Jak wynika z danych KRD – większość długów to niespłacane bankowe kredyty, z których większość została już przez banki sprzedana funduszom sekurytyzacyjnym - łącznie 4,2 mld zł. Do tego - jak dodano - należy dodać 621 mln zł zaległych kredytów i pożyczek, które instytucje finansowe próbują odzyskać same. Prawie 688 mln zł to z kolei nieuregulowane alimenty, 188 mln zł długi mieszkaniowe, a 71 mln zł to zaległe rachunki telefoniczne.

Najwięcej dłużników mieszka na Śląsku

Statystyki KRD wskazują, że najwięcej (prawie 49 tys.) zadłużonych seniorów mieszka na Górnym Śląsku, a ich łączne zobowiązania to 888 mln zł. Drugie miejsce zajmują emeryci z woj. mazowieckiego - ok. 39 tys. dłużników ma do zwrotu 885 mln zł. Wyliczono, że w tym województwie średnie zadłużenie emeryta wynosi 22,8 tys. zł i jest największe w kraju. Na trzecim miejscu znalazło się Dolnośląskie, gdzie 31 tys. dłużników jest winna wierzycielom ponad 555 mln zł. Zaznaczono, że najmniejsze łączne zadłużenie zanotowano na Podlasiu, gdzie niespełna 5,5 tys. seniorów ma do oddania 102 mln zł.

Rekordzista ma 8,7 mln zł długu

Według KRD, spośród 318,6 tys. dłużników, 171,5 tys. to kobiety, których zadłużenie wynosi 2,94 mld zł. Mężczyzn jest 147,1 tys., a kwota, którą mają do zwrotu to 2,96 mld zł. Wskazano, że średnie zadłużenie seniorki wynosi 17,2 tys. zł, a seniora 20,08 tys. Rekordzista z województwa łódzkiego ma zaległości wobec banku spółdzielczego w wysokości 8,7 mln zł. Z badania „Barometr oszczędności 2023” przygotowanego przez IMAS dla KRD wynika, że co czwarta osoba powyżej 60. roku życia nie posiada oszczędności

