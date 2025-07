Co drugi Polak żyje od wypłaty do wypłaty. Oszczędzanie to luksus dla nielicznych

Alarmujące dane o zarobkach Polaków w 2025 roku! Z najnowszego raportu Santander Consumer Banku wynika, że aż 49 proc. społeczeństwa ledwo wiąże koniec z końcem, a ich budżet domowy wystarcza jedynie na pokrycie bieżących wydatków. Oszczędności Polaków stają się luksusem dostępnym tylko dla nielicznych.

i Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock