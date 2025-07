Firmy krzywdzą pracowników na pracy zdalnej! Nie chcą oddawać pieniędzy

Firmy nie zwracają pracownikom pieniędzy za pracę zdalną!

Z opublikowanego przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) sprawozdania za rok 2024 wynika, że pracodawcy w Polsce coraz częściej dopuszczają się naruszeń praw pracowniczych w odniesieniu do osób wykonujących pracę zdalną. Jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna” (DGP), powołując się na wspomniane sprawozdanie, niemal co czwarta skontrolowana firma nie zapewnia pracownikom zwrotu kosztów za energię elektryczną ani nie wypłaca ekwiwalentu lub ryczałtu za używanie prywatnych narzędzi do celów służbowych.

Rok 2024 był pierwszym pełnym rokiem obowiązywania znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy, które regulują kwestie związane z pracą zdalną. Mimo że nowe regulacje weszły w życie 7 kwietnia 2023 roku, wielu pracodawców nadal ma trudności z przestrzeganiem praw osób pracujących w trybie home office, o czym alarmuje „DGP”.

Nieprawidłowości w 66 proc. skontrolowanych firm

Z danych PIP wynika, że w roku 2024 inspektorzy przeprowadzili kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących pracy zdalnej. Wyniki są zatrważające: nieprawidłowości ujawniono w aż 66 proc. skontrolowanych firm. To o 5 punktów procentowych więcej niż w roku 2023.

Sprawozdanie PIP wskazuje, że najbardziej wzrosła skala uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) – o ponad 30%. Najczęściej dotyczy to braku przygotowania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem pracy zdalnej oraz nieprzekazywania pracownikom informacji o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania takiej pracy.

Niewypłacanie pracowników ekwiwalentu za pracę zdalną jednym z najczęstszych naruszeń

„DGP” zwraca uwagę na wzrost o niemal 20 proc. skali przewinień związanych z organizacją pracy zdalnej. Najczęstsze naruszenia dotyczą niewypłacania ekwiwalentu lub ryczałtu za wykorzystywanie przez pracowników prywatnych narzędzi i materiałów oraz niepokrywania kosztów energii elektrycznej i rozmów telefonicznych.

Analizując dane z kontroli PIP, można wyróżnić kilka kluczowych obszarów, w których pracodawcy najczęściej łamią prawa pracowników zdalnych:

Brak zwrotu kosztów energii elektrycznej: Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty energii elektrycznej zużytej przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.

Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty energii elektrycznej zużytej przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Niewypłacanie ekwiwalentu lub ryczałtu: Pracownikowi przysługuje ekwiwalent lub ryczałt za wykorzystywanie własnych narzędzi (np. komputera, telefonu) do celów służbowych.

Pracownikowi przysługuje ekwiwalent lub ryczałt za wykorzystywanie własnych narzędzi (np. komputera, telefonu) do celów służbowych. Niedopełnienie obowiązków w zakresie BHP: Pracodawca musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, nawet jeśli praca jest wykonywana zdalnie. Obejmuje to ocenę ryzyka zawodowego i przekazanie pracownikowi odpowiednich informacji.

