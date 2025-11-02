Złodzieje ukradli kosztowny parmezan. Straty wyliczono na ponad 400 tys. zł

Gigantyczna kradzież parmezanu w Bolonii

Złodzieje ukradli około 200 form parmezanu

Straty oszacowano na ponad 100 tysięcy euro

Śledztwo w toku, poszukiwani wyspecjalizowani złodzieje sera

Skradziono parmezan warty ponad 100 tys. euro

We Włoszech z jednego ze znanych zakładów serowarskich w prowincji Bolonia (region Emilia-Romania) w gminie Castel D'Aiano niespodziewanie skradziona została ogromna ilość parmezanu. Jak donosi lokalny dziennik „Il Resto del Carlino”, łupem złodziei padło około 200 wielokilogramowych form Parmigiano Reggiano, co przełożyło się na straty szacowane na ponad 100 tysięcy euro (427 610 zł według kursu na 02.11.2025 o 15:00).

Włoska gazeta opisuje, że grupa złodziei, prawdopodobnie specjalizujących się w tego typu przestępstwach, weszła wieczorem do pustego magazynu, gdzie dojrzewają 42-kilogramowe formy sera. Złodzieje spędzili tam około sześciu godzin. Do zakładu mieli wejść chwilę po tym, jak właściciel go opuścił.

Całą akcję zarejestrowały kamery monitoringu. Na nagraniach widać, jak złodzieje wywożą ciężkie formy sera na platformach na kółkach, a następnie ładują je do dwóch samochodów.

Właściciel serowarni: to pierwszy taki przypadek w historii firmy

Jak podkreślił prezes zakładu Dario Zappoli, w 60-letniej historii firmy nie zdarzyło się wcześniej nic podobnego. Dodał, ze niedawno zainstalował lepsze zabezpieczenia w swojej firmie i nie spodziewał się włamania. Teraz liczy, że uda mu się uzyskać pieniądze z ubezpieczenia.

Złodzieje ukradli tylko ser o dużej wartości, który już długo leżakował.

- Wiedzieli dokładnie, co robią - powiedział właściciel serowarni.

Jak pisze włoska gazeta, samochody użyte do akcji były wcześniej skradzione, a akcja wyglądała na dokładnie zaplanowaną.

Miejscowy oddział karabinierów prowadzi śledztwo w sprawie kradzieży.

Policyjny pościg za Włochem na motorze. Nie miał prawa jazdy i przejechał na czerwonym