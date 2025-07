Biedronka kontra Dino. Dyskontowa ofensywa na wsi

Biedronka, największa sieć detaliczna w Polsce, zmienia strategię i coraz śmielej wkracza do mniejszych miejscowości. Nowe placówki powstają nawet we wsiach liczących zaledwie kilkuset mieszkańców, co jeszcze do niedawna wydawało się nierealne. Rynek dużych miast jest już nasycony, a konkurencja – bardzo silna. Mniejsze ośrodki i wsie często nie miały dotychczas dostępu do dyskontów o szerokiej ofercie.

Dodatkowo, Biedronka musi mierzyć się z rosnącą siłą sieci Dino, która od lat z powodzeniem rozwija sklepy w mniejszych miejscowościach. Odpowiedzią Biedronki jest budowa mniejszych, bardziej kompaktowych sklepów, dostosowanych do lokalnych potrzeb.

Dąbki: Biedronka dla 300 mieszkańców

Otwarcie sklepu Biedronki w Dąbkach, niewielkiej wsi w gminie Darłowo, zamieszkałej przez zaledwie ok. 300 osób, to jeden z najbardziej zaskakujących przykładów nowej strategii sieci.

– "Projekt dla niektórych niemożliwy, a jednak się udało! Pomimo wielu zwrotów akcji i trudności, zrobiliśmy to, co wydawało się nierealne" – komentuje Krzysztof Wesołowski, kierownik ds. projektów w Departamencie Ekspansji Jeronimo Martins Polska, cytowany przez wiadomoscihandlowe.pl.

Lokalizacja nie jest przypadkowa – Dąbki to popularna miejscowość wypoczynkowa nad Bałtykiem. W sezonie letnim liczba mieszkańców wzrasta, co daje szansę na wygenerowanie przychodów pozwalających na całoroczną działalność sklepu.

Biedronka celuje w małe miejscowości

Biedronka posiada obecnie sklepy w ponad 1100 miejscowościach w Polsce, w tym w wielu małych i wiejskich lokalizacjach. Około 50% nowych sklepów otwieranych rocznie powstaje właśnie w takich miejscach. Przykłady? Czerwińsk nad Wisłą (niespełna 1000 mieszkańców), Biesiekierz (ok. 1000 mieszkańców), Brzezina i Ligota Piękna (poniżej 700 i 1000 mieszkańców odpowiednio) czy Czersk (zaledwie 590 mieszkańców).

Ile sklepów ma Biedronka?

Biedronka zarządza w Polsce siecią niemal 3800 sklepów, które są zaopatrywane z 17 centrów dystrybucyjnych. Sieć działa także na Słowacji. Biedronka należy do portugalskiej Grupy Jeronimo Martins, która posiada również supermarkety Pingo Doce w Portugalii oraz dyskonty Ara w Kolumbii.

