Powódź w Polsce. Strażacy tankują za darmo na Orlenie

Powódź w Polsce nie odpuszcza. Dramat przeżywają mieszkańcy Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Śląsk. Na pierwszej linii walki z żywiołem stoją strażacy. Na terenie ośrodku szkoleniowego PSP w Sieradzu powstała Doraźna Baza Koncentracji Sił i Środków Centralnego Odwodu Operacyjnego. Obecnie na dalsze dyspozycje, związane z sytuacją powodziową na południu kraju, oczekuje 120 strażaków z woj. kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego - pisze money.pl.Do bazy dotarło już ponad 120 strażaków (ok. 30 zastępów) z województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Jak wyjaśnił rzecznik łódzkiej PSP, koncentracja strażaków w Sieradzu ma na celu skrócenie czasu ich dojazdu do rejonów na południu kraju, gdzie mogą być potrzebni w związku z zagrożeniem powodziowym.

Decyzję o wsparciu strażaków podjął Orlen. Naftowy gigant zadeklarował, że w woj. dolnośląskim, śląskim oraz opolskim strażacy — zarówno zawodowi, jak i ochotnicy — tankują za darmo. Bezpłatnie mogą również otrzymać kawę i herbatę na stacjach paliw.

➡️ W dolnośląskim, śląskim oraz opolskim strażacy tankują za darmo. Zapraszamy ich też na kawę i herbatę. @KGPSP i OSP dziękujemy za waszą ciężką pracę! 🤜🤛 Uważajcie na siebie! pic.twitter.com/jfm4Rj6XZj— ORLEN (@GrupaORLEN) September 15, 2024

Cała Polska pomaga powodzianom

W regionach dotkniętych powodzią działa Polski Czerwony Krzyż i Caritas Polska. Krakowski Caritas poinformował, że uruchomił zbiórkę na rzecz powodzian. Dodatkowo, decyzją Metropolity Krakowskiego, Archidiecezja Krakowska poprzez Caritas oraz z pomocą Arcybractwa Miłosierdzia przekaże pierwszą doraźną pomoc powodzianom w wysokości pół miliona złotych - pisze biznes.interia.pl

Wesprzeć powodzian mogą też Polacy w różnych częściach kraju. Akcję zbierania darów, m.in. żywności czy środków czystości, uruchomiła już Warszawa. Dary można przekazywać od poniedziałku rano do specjalnie zorganizowanych punktów we wszystkich urzędach dzielnic na terenie stolicy; dary można także przekazywać do magazynu Stacji Uzdatniania Wody "Filtry" przy ul. Koszykowej.

