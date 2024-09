Powodzianie dostaną dopłaty do rachunków za prąd. To zapowiedział Tusk

Dopłaty do rachunków za prąd dla powodzian

Rząd przyjął projekt ustawy, który wprowadza wiele rozwiązań ułatwiających powodzianom radzenie sobie z jej skutkami. W projekcie zostały uwzględnione dodatkowe formy pomocy dla osób, które zostały poszkodowane przez żywioł. Wśród zaproponowanych zmian znalazło się m.in.: przyznanie zasiłku losowego przeznaczonego na dzieci (1 tys. zł), dodatkowe płatne dni urlopu czy wsparcie kredytobiorców w postaci spłaty 12-miesięcznych rat.

Dodatkowo osoby poszkodowane przez powódź, które otrzymały lub otrzymają tzw. zasiłek powodziowy, dostaną kolejny zasiłek w wysokości 1 tys. zł "w celu pokrycia kosztów zużycia energii bądź zakupu paliwa do agregatów w związku z koniecznością osuszenia mieszkania lub domu". A "włodarze gminy lub miasta mogą wyznaczyć każdego pracownika urzędu lub gminnej jednostki organizacyjnej (np. ośrodka pomocy społecznej) do wypłaty zasiłku, aby proces był jak najszybszy".

Trzeba zaopiekować się konieczne tymi, którzy będą musieli wydać więcej pieniędzy za energię elektryczną w związku z osuszaniem mieszkań. Nie chcę teraz mówić o szczegółach, bo jesteśmy jeszcze przed ostateczną decyzją, ale z całą pewnością ci, którzy będą musieli zapłacić więcej z energię elektryczną w związku z osuszaniem mieszkań, otrzymają dodatkową pomoc - powiedział premier Tusk po posiedzeniu rządu

Minister klimatu potwierdza

Propozycje wprowadzenia dodatku do rachunków za prąd potwierdziła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig - Kloska. - "Zasiłek powodziowy zostanie zwiększony o 1000 zł na pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej rodzin, których mieszkania lub domy zostały zalane" - powiadomiła w środę 25 września na portalu X. "W wielu miejscach trwa obecnie osuszanie pomieszczeń, chcemy wesprzeć ten proces. Dlatego wsłuchując się w głos poszkodowanych, tworzymy narzędzia do pomocy. To ważne doraźne wsparcie. Nasza propozycja jest elementem ustawy powodziowej, która trafiła już do Sejmu" - napisała minister klimatu.

