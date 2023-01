Poznaj narzędzia, które ułatwiają pracę zdalną!

Wielki exodus pracowników? Złożą wypowiedzenie jeśli będą musieli wrócić do biura

Narzędzia do zarządzania projektami

Umiejętności planowania mają kluczowy wpływ na wydajność pracownika podczas pracy zdalnej. Nie musisz jednak polegać wyłącznie na sobie - w zarządzaniu projektem pomocne okażą się dedykowane narzędzia. Znajomość niektórych z nich może być nawet wymagana przez pracodawców. Sprawdź aktualne ogłoszenia z Warszawy z uwzględnieniem home office na portalu protocol i przekonaj się, jak często tego typu narzędzia są wymieniane w ofertach. Jednym z wymaganych narzędzi może być Asana, wykorzystywane głównie przez osoby nadzorujące prace nad projektem. Z jego pomocą użytkownik może podzielić zadania na zespoły lub przydzielić je konkretnym osobom. Przejrzysty widok kalendarza ułatwia nadzorowanie na bieżąco postępów w realizacji całego projektu. Innym narzędziem jest Trello, które również pomaga w efektywnej organizacji pracy. Użytkownik może zapisywać w nim najważniejsze informacje o zadaniach do wykonania, tworzyć checklisty czy dodawać odnośniki do stron.

Komunikacja w zespole - jakie narzędzia wybrać?

Jak porozumiewać się ze współpracownikami, pracując w trybie zdalnym? W tym zadaniu niezastąpione okażą się specjalne narzędzia, dzięki którym można prowadzić grupowe rozmowy. Przykładem jest popularny Skype, dostępny zarówno z poziomu przeglądarki, jak i w formie aplikacji pobranej na telefonie czy komputerze. Narzędzie może być wykorzystywane do przeprowadzania szkoleń ze współdzielonym pulpitem czy szybkiego wysyłania plików. Do innych popularnych rozwiązań poza Skypem należy zaliczyć Google Hangout. To narzędzie jest często wykorzystywane w firmach, które w zdalnym trybie szkolą swoich pracowników. Z jego pomocą można zapisywać materiały szkoleniowe, a następnie udostępniać wybranym osobom.

Ciekawym rozwiązaniem jest także aplikacja Slack, która pozwala prowadzić rozmowy głosowe oraz wideo. Ale to nie wszystko, Slack pozwala na tworzenie kanałów tematycznych, zostawianie komentarzy czy też udostępnianie plików. To technologia szczególnie popularna w firmach, które współpracują z zewnętrznymi podmiotami i zależy im na swobodnej komunikacji. Zoom to kolejna aplikacja, która pozwala na konferencje i spotkania zespołowe online. Znajomość technologii wspomagających proces komunikacji w zespole często pojawia się w wymaganiach pracodawców. Możesz się o tym przekonać, przeglądając ogłoszenia pod hasłem "praca w Łodzi’’ lub szukając aktualnych ofert w innym mieście.

Współpraca w trybie zdalnym - jakie narzędzia się sprawdzą?

W wielu firmach praca zdalna sprowadza się do współpracy między poszczególnymi członkami zespołu. Dzięki popularnym narzędziom można wspólnie pracować nad konkretnym projektem. Obecnie w wielu firmach stosowane są między innymi narzędzia Google, w tym Google Drive i Docs. Dzięki nim można na bieżąco edytować poszczególne pliki, udostępniając pozostałym użytkownikom swoje uwagi w formie komentarzy. To doskonałe rozwiązanie dla firm, w których wykorzystywany jest pakiet Office. W realizacji zespołowych projektów przydatnym narzędziem może być także Canva. Dzięki niemu użytkownicy mogą nanosić swoje poprawki od razu na projekt, bez konieczności przesyłania między sobą zmian w osobnych plikach. Jedną z wielu funkcjonalności tego narzędzia jest opcja edytowania plików w formacie PDF. Canva zachowuje kompatybilność z urządzeniami mobilnymi, co stanowi dodatkową zaletę.

Warto też zwrócić uwagę na profesjonalne programy pozwalające udostępnić pulpit drugiej osobie. Przykładem jest TeamViewer, za którego pośrednictwem można nawet zdalnie rozwiązać problem techniczny. Chcesz poznać inne technologie wykorzystywane do zdalnej współpracy? Wybierz się na targi pracy, podczas których będziesz mógł porozmawiać z przedstawicielami wielu firm, w których obowiązuje tryb zdalny. To świetna okazja, aby dowiedzieć się, jakie technologie ułatwiające współpracę są obecnie najpopularniejsze.

Podsumowanie

Narzędzia do pracy zdalnej różnią się zakresem funkcjonalności, co pozwala jak najlepiej dostosować konkretne rozwiązania do najważniejszych potrzeb. Z wielu z nich można korzystać całkowicie za darmo. Największą popularnością cieszą się narzędzia o intuicyjnej obsłudze, które nie są trudne do opanowania nawet dla osób początkujących, czego przykładem jest Skype, Google Docs czy Asana.