W naszym nostalgicznym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który przeniesie Cię prosto do rodzinnego domu z lat 70. i 80., gdzie rodzice nieustannie powtarzali te same, niezmienne zwroty. Sprawdź, ile z nich pamiętasz i czy potrafisz odgadnąć ich prawdziwe znaczenie!

Powiedzenia z PRL-u, które zna każdy Polak

Pokolenie urodzone i wychowane w PRL-u ma wspólny kod kulturowy – zestaw powiedzeń, które słyszało od rodziców praktycznie codziennie. „Jak ziemniaki się ugotują” zamiast konkretnej godziny obiadu, „do wesela się zagoi” jako uniwersalna odpowiedź na każde dziecięce skaleczenie czy „Bozia rączek nie dała?” wypowiedziane z wyrzutem, gdy dziecko nie chciało czegoś zrobić samo.

Te zwroty to coś więcej niż językowe ciekawostki. To świadectwo epoki, w której wychowanie było bardziej surowe, a relacje rodzic-dziecko miały inny charakter niż dziś. Czy pamiętasz je wszystkie? Sprawdź się w naszym quizie!

Groźby wychowawcze epoki PRL-u

„Dopóki mieszkasz pod moim dachem, będziesz słuchać moich zasad” – to zdanie kończyło każdą dyskusję. Autorytet rodziców był niepodważalny, a bunt nastoletniego dziecka kończył się właśnie tym ultimatum.

„W domu porozmawiamy” – groźba wypowiadana szeptem, gdy dziecko narozrabiało w miejscu publicznym. Każdy, kto to usłyszał, wiedział, że w domu czeka poważna rozmowa.

Test pokoleniowy: „Czy ja mówię po chińsku?”

„Odkurzałeś? Nie widać” – klasyczna riposta, gdy dziecko twierdziło, że już wykonało zadanie domowe. „Czy ja mówię po chińsku?” – pytanie retoryczne padające, gdy dziecko najwyraźniej nie słuchało poleceń.

„Ty nie jesteś wszyscy” – odpowiedź na argument „ale wszyscy mają/robią”. W PRL-u dzieci nie mogły robić czegoś tylko dlatego, że robili to inni. Indywidualizm nie był w cenie, ale paradoksalnie to właśnie to powiedzenie miało uczyć, że nie należy ślepo naśladować tłumu.

Ile powiedzeń z PRL-u pamiętasz?

Nasz quiz składa się z 15 pytań – każde dotyczy autentycznych powiedzeń maty i taty z epoki PRL-u. Im więcej poprawnych odpowiedzi, tym głębiej jesteś zakorzeniony w kulturze tamtych czasów. To test nie tylko pamięci, ale też pokoleniowej przynależności.

Dla młodszych Polaków te powiedzenia mogą brzmieć egzotycznie, jak relikt minionej epoki. Dla pokolenia 40+ i 50+ to jednak coś więcej – to dźwięk dzieciństwa, głos rodziców, echo domu rodzinnego. Każde z tych powiedzeń niesie w sobie całą filozofię wychowania i realia życia w PRL-u.

Sprawdź, czy potrafisz odgadnąć wszystkie znaczenia i dokończyć klasyczne zwroty z tamtej epoki!

QUIZ PRL „Jutro będzie futro!” Powiedzenia naszych rodziców, które ukształtowały Polaków z pokolenia PRL-u

QUIZ PRL. „Jutro będzie futro!” Powiedzenia naszych rodziców, które ukształtowały Polaków z pokolenia PRL-u Pytanie 1 z 15 Kiedy pytaliście mamę "Kiedy obiad?", odpowiadała: Za godzinę Jak ziemniaki się ugotują Zaraz będzie Następne pytanie

