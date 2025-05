Praca na "śmieciówkach" wliczona do stażu pracy. Świetna wiadomość dla milionów Polaków

Nawrocki podpisał deklarację prezydencką u Mentzena. Jak się mają jej punkty do polityki gospodarczej PiS?

Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który ma na celu uregulowanie zasad wliczania różnych form zatrudnienia do stażu pracy. W posiedzeniu uczestniczyła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Nowe regulacje, przygotowane przez MRPiPS, mają na celu zlikwidowanie istniejących nierówności i wyrównanie szans w dostępie do uprawnień pracowniczych.

- Praca to praca! Każda zasługuje na uznanie. Czas przepracowany na umowie zlecenie czy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej musi wliczać się do stażu pracy. Dzięki temu wyrównujemy szanse w dostępie do podstawowych uprawnień pracowniczych, takich jak dłuższy urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe czy dodatki stażowe - podkreśliła ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Kiedy zmiany wejdą w życie i co dokładnie zmienią?

Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2026 roku. Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z projektowanymi przepisami, do okresu zatrudnienia będą wliczane m.in.:

okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

okresy współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,

czas zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

okresy wykonywania umów zlecenia , o świadczenie usług lub agencyjnych oraz czas jako osoba współpracująca,

, o świadczenie usług lub agencyjnych oraz czas jako osoba współpracująca, okresy członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,

udokumentowane okresy wykonywania pracy zarobkowej za granicą (innej niż zatrudnienie).

Wymienione okresy będą potwierdzane zaświadczeniami wydawanymi przez ZUS. Okresy zatrudnienia niepodlegającego zgłoszeniu do ZUS oraz okresy innej niż zatrudnienie pracy zarobkowej za granicą, będą potwierdzane na zasadach ogólnych reguł dowodowych. Ich zaliczenie do stażu pracy będzie wymagało przedstawienia odpowiednich dokumentów.

Co ta zmiana da pracownikom?

Nowe przepisy otworzą drogę do szerszych uprawnień pracowniczych. Oto przykład:

Pracownik z 7-letnim stażem pracy, który przedłoży dokumenty potwierdzające 4-letnią pracę na umowie zlecenia, po 1 stycznia 2026 r. będzie miał prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego zamiast dotychczasowych 20.

W obecnym stanie prawnym, wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi: 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Umowy zlecenia oraz okres prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się do stażu pracy.

Według badania BAEL za 2023 rok, udział osób pracujących niebędących pracownikami (czyli nie zatrudnionych na umowę o pracę) wynosi 19,9 proc. Oznacza to, że zmiany mogą dotyczyć blisko 1,9 mln osób w sektorze publicznym i prywatnym.

