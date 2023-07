Pracownicy dostaną podwyżkę od września! Nie będzie to gotówka do ręki

Wyższa kwota dopłat do posiłków pracowników

Obecnie limit dopłat do posiłków pracowników, od których nie trzeba odprowadzać składek, wynosi 300 zł. Po wprowadzonych we wrześniu zmianach wzrośnie o połowę – do 450 zł. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) przekazał, że od 20 lat limit był zamrożony na poziomie 190 zł miesięcznie. Dopiero od 1 marca 2022 r. podwyższono go do 300 zł. - Apelowaliśmy wówczas do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) o wzrost kwoty, bo 190 zł miesięcznie oznaczało dopłatę w wysokości kilku złotych na dzień roboczy, co nie wystarczało na zapewnienie posiłku pracownikowi - mówił Łukasz Kozłowski w rozmowie z Business Insider.

Dofinansowanie posiłku pracownika jest zwolnione ze składek ZUS, jednak nie z PIT. Aktualna kwota nie pokrywała cen posiłków na cały miesiąc. Obecna inflacja utrudniła to zadanie. "Projektowana zmiana rozporządzenia ma na celu urealnienie kwoty" - przekazało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Większa kwota wolna od składek

W związku ze wzrostem kwoty, o 54 mln zł zmniejszą się wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) – podaje next.gazeta.pl. Będzie to związane z większą kwotą wolną od składek. Tyle zaoszczędzą ci, którzy dopłacą do posiłków swoich pracowników. W przyszłym roku kwota ta może wynieść 217 mln zł.

- Rozwiązania te powinny przynieść pozytywny efekt dla placówek gastronomicznych i cateringowych, zwiększając oferowaną przez nie podaż posiłków, finansowanych przez pracodawców i udostępnianych pracownikom - przekazało ministerstwo w uzasadnieniu projektu zmian.

Sonda Czy pracodawca w Twojej pracy zrezygnował z benefitów? TAK NIE