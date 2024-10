Prawie 4 mln złotych zostało w portfelach powodzian!

Do akcji sprzedażowej z rabatem -50 proc. zaproszono wyłącznie mieszkańców regionów, dotkniętych powodzią, których dobytek uległ zniszczeniu wskutek zalania. Podstawowym warunkiem uzyskania tak wysokiej zniżki było okazanie decyzji urzędowej, potwierdzającej przyznanie doraźnej pomocy w postaci zasiłku celowego z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej, tj. powodzi, która miała miejsce na obszarach wskazanych w Rozporządzeniach Rady Ministrów z dnia 16 września 2024 r. i późniejszych w tej sprawie.

Celem tej inicjatywy było stworzenie skutecznego narzędzia pomocowego, trafiającego precyzyjnie tam, gdzie pomoc w usuwaniu skutków powodzi i powrocie do normalności była najpotrzebniejsza. Media Expert potwierdza, że akcja cieszyła się ogromną popularnością, a beneficjenci tego programu zakupili łącznie ponad 4 300 produktów, w tym przede wszystkim sprzętów AGD pierwszej potrzeby, które ucierpiały wskutek zalania, tj. lodówek, pralek, kuchenek czy piekarników. Akcja sprzedażowa przełożyła się na gigantyczne korzyści dla kupujących – łącznie w portfelach osób, które utraciły całość lub część dobytku w powodzi, pozostało niemal 4 mln złotych, które będą mogli wykorzystać na inne potrzeby.

„Media Expert zawsze angażuje się w pomoc poszkodowanym w kataklizmach, jak miało to miejsce choćby po wystąpieniu tzw. huraganu stulecia w 2017 roku czy ostatniej powodzi na południu Polski. Zwykle przekazujemy instytucjom publicznym, placówkom edukacyjnym, a także szpitalom sprzęt i dary, wspieramy też naszych pracowników - wolontariuszy, którzy chcą osobiście włączyć się w pomoc. Po raz pierwszy jednak wyszliśmy również z propozycją sprzedaży asortymentu znajdującego się w naszej ofercie za pół ceny. Nie ma tu oczywiście mowy o korzyściach zarobkowych, naszym celem było skuteczne odciążenie budżetów wszystkich tych, którzy w procesie powrotu do normalności po tragicznych, losowych wydarzeniach szczególnie liczą każdą złotówkę. Akcja zakończyła się ogromnym sukcesem i cieszymy się, że mogliśmy pomóc tak wielu osobom” – mówi Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.

W trosce o to, by cała pula produktów trafiła wyłącznie do poszkodowanych w powodzi, a nie do ponownego obrotu handlowego, wprowadzono szereg zabezpieczeń, w tym warunek, iż dostawa i montaż zakupionych urządzeń może się odbyć wyłącznie na adres wskazany w przedkładanej w chwili dokonywania zamówienia, urzędowej decyzji o przyznaniu świadczeń pomocowych.

W akcji sprzedażowej można było zakupić produkty z segmentu RTV i AGD, Smart Dom i akcesoriów komputerowych renomowanych producentów, w tym takich marek, jak: AEG, BEKO, ELECTROLUX, HISENSE, WHIRLPOOL, SIEMENS, BOSCH, GRUNDIG, GOTZE & JENSEN. Dostawa zakupionych urządzeń jest ustalana indywidualnie z Klientami i w razie konieczności, odkładana w czasie do chwili zakończenia osuszania pomieszczeń czy prac remontowych w ich mieszkaniach lub domach.

Promocja -50 proc. dla powodzian to jeden z wielu elementów katalogu działań, które Media Expert podjął w pierwszych dniach po wystąpieniu powodzi na południu Polski. W miejsca dotknięte kataklizmem, wysłano transporty wody pitnej, mobilne agregaty prądotwórcze oraz osuszacze, a do dyspozycji części urzędowych sztabów kryzysowych oddano również samochody dostawcze, transportujące żywność i towary pierwszej potrzeby. W procesie usuwania skutków powodzi na południu województwa opolskiego oraz w Kotlinie Kłodzkiej uczestniczyło kilkudziesięciu wolontariuszy z oddziałów Media Expert w Złotowie i Łodzi. Wsparcie rzeczowe skierowano również dla schronisk, które przejęły zwierzęta z zalanych schronisk w Nysie i Kłodzku.