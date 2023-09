Premie na poczcie dla szefostwa. Pozostali grożą strajkiem

Strajk na poczcie

"Rzeczpospolita" podkreśla, że Poczta Polska "znajduje się w fatalnej kondycji finansowej". Tylko w ciągu siedmiu miesięcy tego roku wygenerowane straty mają wynieść ok. 400 mln zł, co oznacza, że będzie niezwykle ciężko wyjść spółce "na plus". Problemem, z jakim mierzy się poczta od jakiegoś czasu to brak pracowników. Powodem takiej niepokojącej sytuacji w Poczcie Polskiej są niskie płace. Ale jak tego by było mało, to jak informuje dziennik, likwidowane są miejsca pracy, do końca roku zamrożono proces rekrutacji. Obecnie w spółce nie ma wystarczającej liczby pracowników z tzw. stanowisk eksploatacyjnych, co jest "poważnym zagrożeniem dla ciągłości i jakości świadczonych usług".

"Rzeczpospolita" pokazuje, że o trudnej sytuacji w spółce świadczy także fakt, że 26 związków zawodowych działających w spółce zażądało podwyżek w wysokości 800 zł, a są i takie, które zażądały 1 tys. zł. W Poczcie Polskiej pracuje 60 tys. osób, a zdaniem związkowców 70 proc. z nich (42 tys.) otrzymuje minimalne wynagrodzenie. Szacuje się, że koszt podwyżek kosztowałby dodatkowe 600 mln zł. Poczta Polska takich pieniędzy nie ma.

Ale okazuje się, że ma pieniądze na premie dla kadry zarządzającej. "Rzeczpospolita" informuje o tym, ze dyrektorzy oraz ich zastępcy mają otrzymać premie za realizacje 60 proc. zadań.

Pracownicy i związkowcy ostrzegają, że jeśli zarząd nie spełni ich oczekiwań, to związkowcy wejdą w spór zbiorowy z pracodawcą. Niewykluczony jest strajk,

