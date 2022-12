Premier Kowalczyk obiecuje - wyższe dopłaty dla rolników

Dopłaty dla rolników

Jarosław Kaczyński pierwszy zabrał głos, chwaląc rodzimych rolników. - Polska wieś, polskie rolnictwo, nie zawiodło. Daliście radę, sprawdziliście się w tym trudnym czasie. Polska produkcja rolna zapewnia nam bezpieczeństwo, żywnościowe i rosnący eksport - w tym roku powinien on przekroczyć 40 mld euro. To już jest dużo, to jest wielkie osiągnięcie tego wszystkiego, co jest na polskiej wsi i wokół polskiej wsi – mówił prezes PiS. Do zebranych przemawiał także wiceminister rolnictwa Henryk Kowalczyk, który mówił o przygotowaniu systemu dopłat na nawozy. - Wojna za naszą wschodnią granicą wpływa na wzrost cen gazu, a jest on podstawowym surowcem do produkcji nawozów. Poprzez zapewnienie bezpieczeństwa od wiosny wprowadziliśmy dopłaty do nawozów. Możemy czuć się bezpieczni żywnościowo, a to zasługa naszych polskich rolników. Ustabilizowanie cen nawozowych jest dla nas kolejnym wyzwaniem, które osiągniemy. To bardzo istotna kwestia – mówił wiceminister.

Emerytury rolników

Podczas konwencji nie zabrakło także tematów emerytur zarówno dla rolników, jak i innych seniorów. Henryk Kowalczyk podkreślił, że w 2022 roku udało się wyrównać emerytury rolników i pozostałych emerytów oraz powiadomił o dalszych planach. - W tym roku udało się zrównać warunki emerytalne rolników i pozostałych emerytów. Od czerwca rolnik może przejść na emeryturę bez konieczności przekazywania gospodarstwa. Chcemy też wyrównać waloryzację emerytur rolniczych – powiedział wiceminister rolnictwa. - Jest jeszcze jedna niedoskonałość, którą chcemy naprawić. To jest system waloryzacji emerytur, który jest rozbieżny z systemem emerytalnym w ZUS. Tak, jest przygotowana ustawa, ten system chcemy wyrównać. Chcemy, aby emerytury w ZUS-ie i w KRUS-sie przy waloryzacji, przy innych systemach, były traktowane jednakowo. To jest ta konieczność wyrównania szans – podkreślał.

