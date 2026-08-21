Rząd planuje podniesienie progu podatkowego w PIT do 130 tys. zł oraz wprowadzenie nowej, 24-procentowej stawki dla zarabiających do 150 tys. zł, co ma obniżyć podatek dla wielu Polaków.

Zmiany w PIT zostaną sfinansowane m.in. poprzez podniesienie CIT z 19% do 22% dla największych firm (powyżej 50 mln euro przychodów) oraz zwiększenie daniny solidarnościowej do 5% dla najbogatszych.

Przedsiębiorcy na ryczałcie muszą przygotować się na drastyczne obniżenie limitu przychodów z 2 mln euro do 250 tys. euro, co wykluczy wielu z tej formy opodatkowania, a także na nową stawkę 17% dla nadwyżek.

Decyzje dotyczące budżetu i zmian podatkowych na 2027 rok mają zapaść jeszcze w sierpniu, a rząd przewiduje spadek inflacji do 2,5% i wzrost płacy minimalnej do 4950 zł brutto.

Rząd Donalda Tuska pracuje nad budżetem i kluczowymi zmianami w podatkach

Rząd premiera Donalda Tuska jest na ostatniej prostej w pracach nad budżetem państwa na 2027 rok. Jak wynika z zapowiedzi, kluczowe decyzje mają zapaść lada dzień. Jeszcze w tym tygodniu odbędzie się nieformalne, robocze posiedzenie rządu, a już 28 sierpnia ministrowie zbiorą się ponownie, by ostatecznie zatwierdzić projekt. Poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka.

Najważniejszym elementem tych prac jest zapowiedziany przez premiera Donalda Tuska i ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego pakiet zmian podatkowych, które mają wejść w życie już od początku przyszłego roku. Projekt ustawy w tej sprawie ma trafić do Sejmu razem z projektem budżetu, czyli najpóźniej do 30 września 2026 roku.

Nowe progi podatkowe 2027. Kto zapłaci niższy podatek?

Najwięcej emocji budzą propozycje dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zmiany mają być odczuwalne dla milionów Polaków, szczególnie tych o średnich i nieco wyższych zarobkach. Plan rządu zakłada przebudowę obecnej skali podatkowej.

Głównym założeniem jest podniesienie progu podatkowego w PIT ze 120 tys. zł do 130 tys. zł oraz wprowadzenie zupełnie nowej, 24-procentowej stawki dla osób zarabiających od 130 do 150 tys. zł rocznie. Co to oznacza w praktyce?

Osoby zarabiające do 130 tys. zł rocznie pozostaną w pierwszym progu podatkowym ze stawką 12%.

Dla dochodów w przedziale 130-150 tys. zł obowiązywać będzie nowa stawka 24%.

Najwyższa, 32-procentowa stawka PIT będzie dotyczyła dopiero nadwyżki dochodów powyżej 150 tys. zł rocznie.

Dzięki tej zmianie osoby, których roczne zarobki mieszczą się w przedziale 120-150 tys. zł, zapłacą niższy podatek niż obecnie.

Wyższy CIT i zmiany dla ryczałtowców. Skąd rząd weźmie pieniądze?

Premier Donald Tusk przyznał, że ulgi dla podatników PIT to „wielomiliardowe koszty”. Rząd ma jednak gotowy plan, jak je sfinansować. Ciężar zmian mają wziąć na siebie największe firmy, najbogatsi Polacy oraz część przedsiębiorców korzystających dziś z ryczałtu.

Rząd Donalda Tuska proponuje podniesienie podatku CIT z 19 do 22 proc. dla największych firm, których roczne przychody przekraczają 50 mln euro, czyli ok. 200 mln zł. To nie wszystko. Planowane jest także:

Zwiększenie daniny solidarnościowej z 4% do 5% dla osób zarabiających ponad 1 mln zł rocznie.

Drastyczne obniżenie limitu przychodów dla ryczałtowców z 2 mln euro do 250 tys. euro (ok. 1 mln zł). To oznacza, że wielu przedsiębiorców straci prawo do tej formy opodatkowania.

Wprowadzenie nowej, 17-procentowej stawki ryczałtu dla nadwyżki przychodów ponad 300 tys. euro. Co ciekawe, limit uprawniający do ryczałtu będzie niższy (250 tys. euro) niż próg, od którego zacznie obowiązywać wyższa stawka.

Budżet 2027: inflacja, płace i emerytury. Najważniejsze prognozy gospodarcze

Pakiet podatkowy to część większej całości, jaką jest projekt budżetu na 2027 rok. Rząd przyjął już założenia makroekonomiczne, które pokazują, jakiej sytuacji gospodarczej spodziewa się w przyszłym roku. Te prognozy są kluczowe nie tylko dla finansów państwa, ale też dla portfeli Polaków.

Zgodnie z rządowymi prognozami na 2027 rok:

Inflacja ma spaść do poziomu 2,5%.

Wzrost PKB ma wynieść 3,1%.

Płaca minimalna wzrośnie do 4950 zł brutto (wzrost o 3,0%).

Minimalna stawka godzinowa wyniesie 32,30 zł.

Emerytury i renty zostaną zwaloryzowane o co najmniej 3,48%.

Wynagrodzenia w budżetówce mają wzrosnąć o 3%.

Po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów projekt ustawy budżetowej musi trafić do Sejmu najpóźniej 30 września 2026 roku. Zgodnie z Konstytucją, cały proces legislacyjny powinien zakończyć się w ciągu 4 miesięcy, a prezydent ma 7 dni na podpisanie ustawy.

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