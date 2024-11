Prezent na święta dla seniorów od ZUS. Emeryci dostaną podwójny przelew

Wypłata emerytur w grudniu 2024

W grudniu 2024 roku spora grupa emerytów dostanie podwójne świadczenie z ZUS. ZUS standardowo wypłaca emerytury w poszczególne dni miesiąca: 1, 5, 6, 10, 15, 20 lub 25. Jeśli dzień wypłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, świadczenie emerytalne jest przekazywane do realizacji z wyprzedzeniem minimum jednodniowym. Zwykle w takiej sytuacji ZUS wypłaca pieniądze w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym powinno być wypłacone świadczenie. Na przykład jeśli pierwszy dzień miesiąca wypada w niedzielę, to emerytura przyjdzie najpóźniej w piątek poprzedzający tę niedzielę.

Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w przypadku 25 grudnia 2024 roku oraz 1 stycznia 2025 roku. Seniorzy, którzy standardowo dostają emeryturę 25 dnia miesiąca, to mogą się jej spodziewać już 22 grudnia (poniedziałek), bo 25 grudnia (środa) to Boże Narodzenie i wtedy mamy dzień ustawowo wolny od pracy. Natomiast Nowy Rok wypada w 2025 roku w środę. Zatem jest to dzień ustawowo wolny od pracy i wtedy ZUS, poczta i banki generalnie nie pracują. W związku z tym emerytura musi wyjść do seniorów z wyprzedzeniem. Osoby, które standardowo otrzymują emeryturę 1 dnia miesiąca mogą spodziewać się emerytury w poniedziałek 30 lub maksymalnie we wtorek 31 grudnia. Zatem w grudniu świadczenia emerytalne i rentowe będą wypłacane dwukrotnie: standardowo za grudzień oraz wyjątkowo, z wyprzedzeniem, za styczeń.

Wcześniejsza wypłata emerytury w styczniu 2025

Zaś seniorzy, którzy dostają emeryturę 5 dnia miesiąca, to już dostaną swoje świadczenie tuż po Nowym Roku, ale też wcześniej niż powinni. Dlaczego? Mamy tutaj analogiczną z opisanymi sytuację. 5 stycznia 2025 roku przypada w niedzielę, zatem emeryci dostaną swoje świadczenie najpóźniej w piątek 3 stycznia 2025 roku.