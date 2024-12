Spis treści

Jest ryzyko, że prezent nie dotrze na czas

- Jeśli chodzi o zakupy online, nie radzimy zamawiać prezentów na ostatnią chwilę. Jeśli w normalnych okolicznościach zamówienia są realizowane najczęściej z dnia na dzień lub na drugi czy trzeci dzień, to w obliczu wzmożonego ruchu z okazji świąt okres dostarczenia przesyłki jest wydłużony. Rozwiązaniem jest wizyta w sklepie stacjonarnym lub zakup vouchera czy też karty podarunkowej online – przekonuje Karolina Pietz-Drapińska, Marketing & Digital Development Director w Komputronik S.A.

Kiedy kupujemy prezenty i jakie kwoty wydajemy?

Znakomita większość ankietowanych deklaruje, że zakupy prezentowe „na gwiazdkę” robi w listopadzie – 30,49 proc. badanych. Jeszcze częściej wybieramy podarki dla naszych bliskich w grudniu – 38,57 proc. wskazań. Na kilka miesięcy przed świętami na ten krok decyduje się jedynie co dziesiąta osoba (10,31 proc.).

Są też i tacy, którzy robią zakupy na kilka dni przed świętami – to 1 na 5 osób (20,63 proc.).

A ile przeznaczamy na prezenty?

- Jeśli chodzi o wysokość kwot, które wydajemy, dominuje przedział: 500 – 1000 zł, ale generalnie widać bardzo duże zróżnicowanie. Wniosek: każdy kupuje takie prezenty, na jakie go stać – informuje Karolina Pietz-Drapińska.

Przedział 500 – 1 000 zł wskazało 18,84 proc. badanych. Na kolejnym miejscu ankietowani wybierali 100 – 200 zł (16,13 proc.), grupę 200 – 300 zł – 14,34 proc., a 300 – 500 zł (11,21 proc.). Zakup świątecznych prezentów w przedziale 1 000 – 1500 zł deklaruje co 10. badany (10,76 proc.). Kwoty między 1 500 a 2 000 były wskazane przez mniej niż co 10. osobę (9,4127). Natomiast 8,52 proc. kupuje coś symbolicznego poniżej 100 zł.

Zdarzają się też osoby, które wydają na prezenty ponad 2 tys. złotych. W ankietach pojawiały się przedziały cenowe i kwoty 2500 – 3 000, 5 000, 15 000, a nawet 50 tys. złotych. Jednak powyżej 2 000 zł przeznacza na prezenty tylko 4,48 proc.

Jakie produkty można nabyć tuż przed Wigilią?

- Stacjonarnie możemy kupić wszystko, czego dusza zapragnie – od elektroniki, przez gry, konsole odzież, aż po sprzęt sportowy czy też książki, muzykę i filmy. Na ostatnią chwilę ci, którzy nie kupili wcześniej prezentu, mogą nabyć kartę podarunkową, którą można odebrać stacjonarnie lub nawet w formie online. Zwiększone zainteresowanie tego typu rozwiązaniem widzimy szczególnie w gorących okresach sprzedażowych. Korzystają z niego osoby, które nie wiedzą, czego potrzebuje obdarowywany, ale mają np. świadomość, że interesuje się przykładowo elektroniką – dodaje Karolina Pietz-Drapińska z Komputronik S.A.

Omawiając wszystkie odpowiedzi dotyczące tego, gdzie kupujemy prezenty przed świętami, warto dodać, że na omnichannel decyduje się 13,90 proc. Okazuje się też, że blisko 1 na 10 osób (9,97 proc.) nie robi przedświątecznych zakupów prezentowych.

Te kategorie produktów najchętniej wybieramy na święta

- Jak pokazują wyniki badania Komputronik, osoby biorące udział w przedświątecznej ankiecie deklarują, iż najchętniej wybierają elektronikę – to 3 na 4 kupujących. Następnie decydujemy się na książki, muzykę lub filmy (40,81 proc.) Na kolejnych miejscach znalazły się kosmetyki i perfumy (40,36 proc.) Nie zapominamy też o dzieciach. Prezenty dla nich nabywa 33,63 proc. badanych – przynajmniej tak deklarują. Gdy nie wiemy, co wręczyć, możemy skorzystać z kupna kart podarunkowych. Tę opcję deklaruje 1 na 10 z nas – wyjaśnia i komentuje wyniki Karolina Pietz-Drapińska z Komputronik S.A.

Na kolejnych miejscach badani wymieniali kategorie, takie jak „moda – odzież lub obuwie” – 29,18 proc., „biżuteria i zegarki” – 20, 63 proc., „gry i konsole” – 19,73 proc. Taki sam procent osób, czyli 2 na 10, wręcza pieniądze. Wspomniane karty podarunkowe wybiera blisko 16 proc. z kupujących, a artykuły spożywcze i delikatesowe 14,79 proc. Ponadto „sprzęt sportowy” i „akcesoria samochodowe” wskazało odpowiednio 11,66 i 11,15 proc.

Najważniejsze: wpisanie się w gust. Praktyczność ponad ceną

O wyborze prezentu decyduje przede wszystkim chęć wpisania się w „gust i zainteresowania osoby obdarowywanej”. Jest to istotne dla 73,99 proc. badanych. Na praktyczność stawia przeszło co drugi ankietowany – 54,70 proc. Cena prezentu również jest ważna. Twierdzi tak co druga osoba (51,57 proc.). Do marki produktu lub usługi wagę przywiązuje przeszło co 4. użytkownik (27,80 proc.). Co ciekawe, dostępność (np. szybka dostawa, możliwość zakupu w konkretnym miejscu) jest ważna dla blisko co piątego kupującego (19,37 proc.). Pozostałe czynniki są mniej istotne.

Prezenty gwiazdkowe na Black Friday? Niekoniecznie…

Okazuje się, że tegoroczne Black Weeks nie cieszyło się dużym zainteresowaniem większości kupujących w kontekście zakupu upominków gwiazdkowych. Na pytanie „Czy skorzystałeś z promocji w trakcie Black Weeks, żeby kupić prezenty na święta?” 7 na 10 osób odpowiedziało przecząco.

Podobny odsetek osób – odpowiednio 43,05 proc. i 41,70 proc. – albo podejmuje decyzje spontanicznie, polując na okazje w Black Weeks, albo nie robi zakupów w tym czasie.

Jedynie 15,25 proc. planuje zakupy świąteczne w trakcie Black Friday i Cyber Monday, wcześniej robiąc listę zakupową.

W czarnym tygodniu 2024 dominowała elektronika

Spośród osób, które kupiły prezenty w trakcie Black Weeks 6 na 10 użytkowników zdecydowało się na produkty z kategorii „elektronika”. Konsumenci nabywali też chętnie odzież lub obuwie – 28,12 proc., a co czwarty decydował się na produkty z kategorii małego AGD. Ponadto konsumenci byli zainteresowani książkami, muzyką i filmami (23,44 proc.) oraz zabawkami i artykułami dla dzieci (17,19 proc.). Produkty z kategorii „gry i konsole” nabył przeszło co dziesiąty konsument kupujący prezenty w Black Weeks (14,06 proc.). Zresztą podobnie jak biżuterię i zegarki oraz usługi subskrypcyjne (po 10,94 proc. wskazań). Kolejne kategorie były wybierane przez mniej niż 10 proc., którzy udzielili odpowiedzi na pytanie „Czy skorzystałeś z promocji w trakcie Black Weeks, żeby kupić prezenty na święta?”. Do tej grupy zaliczają się odpowiednio „meble i dekoracje”, „sprzęt sportowy”, „artykuły spożywcze i delikatesowe”, „akcesoria samochodowe” czy „produkty DIY i ogrodnicze”.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 6 – 17 grudnia 2024 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej grupie 223 osób. Ankieta zawierała 8 pytań – jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru.