Przełomowe sygnały z NBP

Dotychczasowa polityka NBP, pod przewodnictwem prezesa Glapińskiego, charakteryzowała się stanowczym oporem wobec obniżania stóp procentowych. Jego argumenty, oparte na obawie przed wzrostem inflacji, przez długi czas determinowały decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Jednak, jak się okazuje, sytuacja uległa zmianie.

„Zmiana nastawienia prezesa Glapińskiego to dobra wiadomość dla kredytobiorców. Nie jest chyba tajemnicą, że jego opinia ma poważny wpływ na decyzje, podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej – a od kilkunastu miesięcy był najzagorzalszym chyba przeciwnikiem obniżania stóp procentowych.” - uważa Maciej Kikta główny analityk Expandera.

Do zmiany stanowiska przycyzniły się pozytywne sygnały płynące z polskiej gospodarki oraz stabilizująca się inflacja.

Kiedy możemy spodziewać się obniżek?

Spekulacje na temat terminu pierwszej obniżki stóp procentowych są coraz bardziej intensywne. Niektórzy eksperci przewidują, że może to nastąpić już w lipcu inni, że w maju. Kikta z Expandera wskazuje, że „możliwe, że z pierwszymi obniżkami stóp będziemy mieli do czynienia już w lipcu.”

Taka decyzja byłaby znaczącym impulsem dla gospodarki i przyniosłaby ulgę wielu kredytobiorcom.

Korzyści dla kredytobiorców – realne oszczędności

Obniżka stóp procentowych to przede wszystkim dobra wiadomość dla osób spłacających kredyty hipoteczne i inne zobowiązania finansowe. Niższe stopy procentowe oznaczają niższe raty, co bezpośrednio przekłada się na poprawę sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

„Dla kredytobiorców to oczywisty zysk – raty będą niższe. Jeśli spojrzymy na średnią wartość nowego kredytu hipotecznego, czyli okolice 450 000 złotych, to rata zamiast 3000 złotych wyniesie o prawie 300 zł mniej. To już konkretna oszczędność.” - uważa główny analityk Expandera. Z jego wyliczeń wynika, że przy kredycie hipotecznym na kwotę 450 tys. złotych, obniżka stóp procentowych może oznaczać oszczędność rzędu 300 złotych miesięcznie. W skali roku daje to kwotę 3600 złotych, co stanowi znaczący zastrzyk finansowy dla domowego budżetu.

Początek dłuższego trendu?

Eksperci przewidują, że obniżka stóp procentowych może być początkiem dłuższego trendu. Choć powrót do poziomu rat sprzed pandemii może zająć trochę czasu, to jednak perspektywa stopniowego obniżania kosztów kredytów jest bardzo realna. Kikta z Expandera mówi w rozmowie z Super Biznesem, że „będzie to również początek dłuższego trendu – daleko nam jeszcze do wysokości rat sprzed pandemii, ale być może powoli zaczniemy do niego zmierzać.”

Jak podkreśla ekspert, "taka sytuacja byłaby szczególnie korzystna również dla osób planujących zakup nieruchomości".

Idealny moment na zakup mieszkania?

Obecna sytuacja na rynku nieruchomości wydaje się sprzyjać kupującym. Deweloperzy zapowiadają korektę cen, a na rynku po raz pierwszy od lat obserwujemy spadki cen mieszkań. Dodatkowo, rząd planuje wprowadzenie programu "Klucz do Mieszkania", który ma ułatwić dostęp do własnego lokum. W połączeniu z rosnącymi wynagrodzeniami i spadającą inflacją, perspektywa zakupu mieszkania staje się coraz bardziej realna.

„To szczególnie ważne dzisiaj, kiedy deweloperzy zapowiadają korektę cen nieruchomości, a na rynku po raz pierwszy od lat widzimy spadki cen. W połączeniu z zapowiadanym programem Klucz do Mieszkania, wciąż rosnącymi wynagrodzeniami i spadającą inflacją, dawno nie było tak dobrego klimatu to zakupu mieszkania.”

Spadające ceny nieruchomości, w połączeniu z potencjalną obniżką stóp procentowych i rządowym programem wsparcia, mogą stworzyć idealne warunki do zakupu własnego mieszkania. To szansa dla wielu osób, które do tej pory odkładaly decyzję o zakupie ze względu na wysokie koszty kredytów i niepewną sytuację na rynku.

Zmiana nastawienia prezesa NBP, Adama Glapińskiego, to sygnał, który może zwiastować istotne zmiany na rynku finansowym. Obniżka stóp procentowych, która wydaje się coraz bardziej prawdopodobna, przyniesie ulgę kredytobiorcom i może być początkiem dłuższego trendu spadkowego. W połączeniu z korzystną sytuacją na rynku nieruchomości i rządowym programem wsparcia, obecny moment może być idealny dla osób planujących zakup własnego mieszkania. Warto śledzić dalsze decyzje RPP i analizować sytuację na rynku, aby podjąć najlepszą decyzję finansową.