Prezes Pekao Leszek Skiba: Inflacja w tym roku wyniesie 12-13 procent [TYLKO U NAS]

Hubert Biskupski, zastępca red. nacz. „Super Expressu”: Jakie tematy porusza Pan podczas spotkań w Davos?

Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.: Główne tematy to sytuacja polskiej gospodarki, prognozy dotyczące inflacji, ale i odbudowa Ukrainy i to, co w najbliższym czasie będzie działo się na Ukrainie.

Hubert Biskupski: Dla polskiej gospodarki to będzie bardzo trudny rok. W pierwszym kwartale najprawdopodobniej czeka nas znaczący wzrost inflacji. A potem?

Leszek Skiba: Potem powinno być coraz lepiej. Już teraz patrząc na to, jak kształtują się ceny surowców energetycznych, można powiedzieć, że nie powinno być tak źle, jak jeszcze oczekiwaliśmy dwa-trzy miesiące temu. Luty to będzie ten miesiąc, w którym inflacja będzie najwyższa. Ale prawdopodobnie tych mitycznych 20 proc. nie osiągniemy. Ale też spadek PKB nie będzie w Polsce aż tak duży. Te wcześniejsze prognozy bazowały na założeniu, że ceny energii, węgla, paliwa, będą tak wysokie, że zabiorą Polakom dużo pieniędzy z kieszeni, których nie będą mogli wydawać na inne dobra. W związku z tym, że jednak nie ma aż tak dużych wzrostów, to więcej pieniędzy zostało w kieszeniach Polaków.

Hubert Biskupski: Jaka może być średnioroczna inflacja w tym roku?

Leszek Skiba: Pod koniec roku inflacja powinna spadać do poziomu poniżej 10 proc., niektórzy nawet mówią o 7-8 proc. Ale średniorocznie będzie powyżej 10 proc., może być 12-13 proc.

Hubert Biskupski: Czy Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów, których Pan spotyka w Davos? Można tu usłyszeć, że byliśmy bardzo atrakcyjni w regionie, ale teraz mamy silnego konkurenta w postaci Rumunii.

Leszek Skiba: Dyskutuje się na ten temat. Sytuacja Polski i Rumunii nie różni się specjalnie. Zarówno Polska jak i Rumunia to kraje przyfrontowe. Jeśli ktoś z inwestorów zastanawia się nad ryzykami geopolitycznymi, to tak samo traktuje Polskę i Rumunię. W Polsce mamy nie tylko wykształconą siłę kompetentnych pracowników, ale i silne firmy. Wiele zagranicznych firm szuka u nas partnerów biznesowych. Kiedyś szukano ich w Azji, ale teraz nie jest już ona tak popularna.

Hubert Biskupski: W Davos mówi się, że to co działa na korzyść Rumunii, to jednoznaczny proeuropejski kurs w kierunku eurozony. My takiego kursu nie mamy. Wręcz przeciwnie, są deklaracje rządu i banku centralnego o pozostaniu przy złotym, co w dłuższej perspektywie może być obciążające dla naszej gospodarki. Zgadza się Pan z tą opinią?

Leszek Skiba: Fakt posiadania własnej waluty jest traktowany jako długookresowa korzyść. Współprowadzi to do stabilności polityki makroekonomicznej, prowadzi do tego, że mamy mniejsze prawdopodobieństwo wpadnięcia w jakąś turbulencję. Stopy procentowe są dopasowane do polskiej gospodarki, kurs waha się i pozwala na amortyzowanie pewnych zjawisk. Oczywiście przyglądamy się temu, jak funkcjonują różne kraje w strefie euro. Są takie, które ze strefy euro korzystają. Ale widzimy też, że inflacja w krajach bałtyckich jest rekordowo wysoka, co pokazuje, jak zbyt niskie stopy procentowe mogą czasem wytwarzać bańkę na rynku nieruchomości czy to właśnie wysoką inflację. Kwestia waluty raczej nie jest tematem, który miałby wyraźnie wpływać na postrzeganie Polski.

Hubert Biskupski: Jakie są najważniejsze wyzwania dla sektora bankowego na ten rok? Miniony był trudny.

Leszek Skiba: Główną kwestią są kredyty frankowe, które mogą spowodować straty w sektorze bankowym. Banki muszą inwestować w technologie, oferować nowe rozwiązania technologiczne dla swoich klientów, a na to po prostu muszą mieć pieniądze.

