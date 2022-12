Prezes PiS twierdzi, że doganiamy w zamożności Niemców

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

Dogonienie w zamożności społeczeństw zachodnich

Szef PiS podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Jastrzębia Zdroju podkreślił, że zbliżające się wybory parlamentarne mają ogromne znaczenie także w kontekście gospodarczym.

"Stawką jest wolność, demokracja, stawką jest sprawiedliwe społeczeństwo, stawką jest suwerenność, stawką jest przyszłość Polski. Stawką jest to, żeby Polska i Polacy mieli w końcu - po raz pierwszy w przeszło 1050-letniej historii naszego kraju - możliwość osiągnięcia poziomu, jeśli chodzi o to, co na głowę produkuje gospodarka, żeby mogli osiągnąć poziom naszych sąsiadów z zachodu i tych bliższych jak Niemcy i tych dalszych, ci dalsi są na ogół trochę biedniejsi" - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS przekonywał, że dogonienie w zamożności społeczeństw zachodnich jest możliwe.

Przywołał początek lat 90., kiedy Polacy mieli 27 proc. "na głowę tego, co Niemcy w sile nabywczej, czyli w realnym dochodzie". "Natomiast ostatnie obliczenie, to było chyba za 2021 rok, to było 66 proc. Te dane, które ostatnio przychodzą wskazują, że po tym roku będzie jeszcze trochę lepiej - niewiele lepiej - ale jeszcze trochę lepiej" - dodał.

Sonda Czy obecna drożyzna wpłynęła na twoje życie? Tak, bardzo Trochę Nie