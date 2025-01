i Autor: Shutterstock Zysk grupy PZU w I kw. 2022 r. wyniósł 758 mln zł

Zmiany na stanowiskach

Prezes PZU traci stanowisko. Kto zostanie prezesem PZU

Artur Olech został odwołany ze stanowiska prezesa Zarządu PZU - wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarł "Puls Biznesu". Potwierdził je money.pl i w końcu sama spółka. To już kolejna zmiana do jakiej dochodzi w PZU w ostatnim czasie.