To już pewne

Prezydent Duda uroczyście podpisze 800 plus. Znamy datę

Dobra wiadomość dla rodziców. W poniedziałek 7 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisze nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która zakłada podwyższenie od 1 stycznia 2024 r. świadczenia 500 plus do 800 zł. Do wypłaty świadczenia nie będzie konieczny dodatkowy wniosek.