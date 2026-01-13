Prognozowana waloryzacja emerytur w 2026 roku wyniesie 4,88%, co oznacza, że minimalna emerytura wzrośnie o 91,69 zł brutto do 1970,60 zł.

Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2026 roku?

Ustawa budżetowa na 2026 rok, po przyjęciu poprawek Senatu, trafiła 13 stycznia na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent ma teraz 7 dni na podjęcie decyzji. Jego możliwości są jednak ograniczone – może ustawę podpisać lub skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego, ale nie może jej zawetować.

Kluczowym zapisem dla milionów seniorów jest wskaźnik waloryzacji świadczeń. Zgodnie z rządowymi prognozami, prognozowana waloryzacja emerytur 2026 ma wynieść 4,88 proc., co przełoży się na konkretne podwyżki dla seniorów. Sam koszt tej operacji to według szacunków Ministerstwa Finansów około 22,8 mld zł.

Prognozowany wskaźnik przekłada się na realne kwoty. Jak wynika z symulacji, minimalna emerytura wzrośnie z 1878,91 zł do 1970,60 zł brutto, co oznacza podwyżkę o 91,69 zł. Poniżej przykładowe wyliczenia dla innych kwot świadczeń:

Emerytura 2000 zł brutto wzrośnie do 2098 zł brutto (wzrost o 98 zł),

Emerytura 2500 zł brutto wzrośnie do 2622 zł brutto (wzrost o 122 zł),

Emerytura 3000 zł brutto wzrośnie do 3146 zł brutto (wzrost o 146 zł),

Emerytura 3500 zł brutto wzrośnie do 3671 zł brutto (wzrost o 171 zł).

Waloryzacja, jak co roku, zostanie przeprowadzona automatycznie 1 marca 2026 roku i nie będzie wymagała od seniorów składania żadnych dodatkowych wniosków.

Co z trzynastką, czternastką i programem 800 plus?

Waloryzacja świadczeń ma bezpośredni wpływ na wysokość dodatkowych wypłat. Trzynasta emerytura w 2026 roku, wypłacana w wysokości minimalnej emerytury. Bardziej skomplikowane są zasady przyznawania "czternastki". Jej pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego progu zadziała mechanizm "złotówka za złotówkę", co oznacza, że świadczenie będzie odpowiednio pomniejszane.

Kluczowym elementem budżetu 2026 są również wydatki na program 800 plus, na który zarezerwowano 61,7 miliarda złotych. Jest to kwota o ponad miliard złotych niższa niż w 2025 roku, co jednak nie oznacza cięć w świadczeniu. "Zmniejszenie kwoty na 800 plus jest raczej efektem tego, że liczba dzieci uprawnionych do świadczenia w 2026 roku będzie niższa" - wyjaśnia dr Marcin Wojewódka, ekspert Instytutu Emerytalnego.

Główne założenia budżetu i możliwy spór z prezydentem

Oprócz waloryzacji i programu 800 plus, rząd zaplanował finansowanie innych kluczowych programów społecznych. W budżecie na 2026 rok znalazły się środki m.in. na:

program "Aktywny Rodzic" (6 mld zł),

"Dobry Start" (1,4 mld zł) oraz

"Mama 4 plus" (800 mln zł).

Znacząco, bo o 3,4 mld zł, wzrosną też wydatki na świadczenia wspierające osoby niesamodzielne, na które przeznaczono łącznie 8,7 mld zł. Cała ustawa budżetowa zakłada wydatki na poziomie 918,9 mld zł przy dochodach w wysokości 647,2 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 271,7 mld zł.

Rząd jest przygotowany na ewentualne skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. "W przypadku skierowania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy budżetowej na 2026 r. do Trybunału Konstytucyjnego, rząd będzie rządził na podstawie projektu budżetu złożonego do Sejmu" - zapowiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

PTNW - Modzelewski