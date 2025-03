i Autor: Marcin Gadomski/Super Express & Shutterstock Andrzej Duda

Elektrownia atomowa

Prezydent podpisał ustawę. 60 mld zł pójdzie na elektrownię jądrową

Czy Polska wkracza w erę atomowej energii? Prezydent Andrzej Duda zatwierdził kluczową ustawę, która ma odblokować finansowanie budowy pierwszej w kraju elektrowni jądrowej. To krok milowy w transformacji energetycznej Polski, ale czy wystarczy, by zrealizować ambitne plany? Ustawa, która zakłada przeznaczenie ponad 60 miliardów złotych na ten cel, budzi nadzieje, ale i pytania o przyszłość projektu. Sprawdźmy, co dokładnie przewiduje nowe prawo i jakie wyzwania stoją przed Polską na drodze do atomowej niezależności.