Prezydent, premier i twórca InPost na spotkaniu światowych liderów w Davos

Forum w Davos 2023

Forum Ekonomiczne w Davos to miejsce nieoficjalnych spotkań i oficjalnych paneli dyskusyjnych. Jeden z nich- zatytułowany „Why Poland” - zgromadził wyjątkowo dużą publiczność przysłuchującą się dyskusji szefów największych firm działających w Europie.Obok Rafała Brzoski z InPost wystąpili w nim Loic Tassel z Procter & Gamble, Mark Loughran z Honeywell, Krzysztof Krawczyk z CVC Capital Partners czy Jerzy Kwieciński z PeKaO S.A.W trakcie dyskusji poruszanych było wiele tematów dotyczących Polski, ale też Ukrainy.Rafał Brzoska podkreślał, że za wszelką cenę musimy wspólnymi siłami wygrać wojnę za naszą wschodnią granicą. Opowiadał też o rozwoju InPost, który jest liderem w swojej branży nie tylko w Polsce, ale też Europie. W czasie kiedy podobne firmy z zagranicy poddają się nie radząc sobie na rynku – jak Instabox w Holandii czy należąca do UPS Parcel Motel w Irlandii – InPost rośnie jak na drożdżach. W Wielkiej Brytanii rozwija się szybciej niż w Polsce 5 lat temu. Podobnie we Francji - udowadniając światu, że Polskie firmy mogą rozwijać się w skali globalnej lepiej i szybciej niż ich zachodni konkurenci.

Rafał Brzoska spotkał się dzisiaj wieczorem z prezydent na długiej osobistej rozmowie.

