Szef InPostu Rafał Brzoska zapowiedział podwyżki cen w Paczkomatach!

Ceny paczkomatów w górę!

Jak informuje portal, największym znakiem zapytania jest wpływ embarga na diesla rosyjskiego od 1 lutego. Nie wiemy, czy coś się wydarzy z cenami ropy. Z Allegro, zgodnie z 7-letią umową w każdym kolejnym listopadzie będziemy dostosowywać poziom cen zgodnie z umową, czyli o kombinację wskaźnika inflacyjnego i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń- stwierdził Brzoska.

Spółka planuje również uruchomienie testu usługi płatniczej

Brzoska dodał, że w I kwartale tego roku InPost planuje również uruchomienie w Polsce testu usługi płatniczej.

Jak czytamy na wprost.pl, Brzoska zapowiada, że na koniec pierwszego kwartału będzie udostępniona wybranej grupie sklepów, po to by go przetestować. By zmierzyć konwersję, o ile częściej klienci będą kupować, jeśli skorzystają nie tylko z dostaw poprzez Paczkomat, ale skorzystają z płatności InPostu, która będzie tak łatwa, jak nigdy do tej pory – mówi prezes InPostu.

Portal informuje, że że nowy system płatności ruszy najpierw w Polsce, a następnie będzie gotowy do implementacji na każdym innym rynku. W ocenia szefa spółki, jeśli prosty system płatności spowoduje istotne zwiększenie ilości zakupów dokonywanych przez klientów, to wiele firm będzie chciało mieć ten produkt.

