Procter & Gamble ma nowego prezesa w Europie Centralnej

Procter & Gamble to znany na Polskim rynku od dziesięcioleci producent produktów takich marek, jak m.in. Pampers, Ariel, Vizir, Lenor, Always, Braun, Gilette i Old Spice, Pantene, Blend-a-Med, Oral B czy Fairy.

- Objęcie kierownictwa i odpowiedzialności za działalność P&G w Europie Środkowej to ogromny zaszczyt. Z wielką radością rozpoczynam współpracę z utalentowanymi i zaangażowanymi pracownikami P&G. Cieszę się, że wspólnie będziemy oferować 120 mln konsumentów regionu nasze niedoścignione innowacje produktowe, współpracować z partnerami biznesowymi nad działaniami wspierającymi rozwój rynku i wywierać pozytywny wpływ na nasze lokalne społeczności. Europa Środkowa to region o ogromnym potencjale rozwoju, a skala naszej obecności sprawia, że odgrywa on kluczową rolę w działalności P&G w Europie i na świecie – powiedział Uluc Ayik.

Jest związany z P&G od 1996 roku. Po uzyskaniu dyplomu na kierunku Zarządzanie w Biznesie na Uniwersytecie Bosforskim w Stambule dołączył do tureckiego oddziału firmy. Przed przejęciem odpowiedzialności w Europie Centralnej pełnił funkcję Senior Vice Presidenta sektora produktów do prania i pielęgnacji tkanin w Indiach, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, służąc konsumentom w ponad 70 krajach.