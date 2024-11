Producenci napojów stworzyli spółkę od kaucji na butelki zwrotne. Wyłoniono prezesa

Najwięksi polscy producenci napojów powołali spółkę zajmującą się kaucjami za butelki

Koalicję akcjonariuszy KAUCJA.PL tworzy 11 spółek: Coca-Cola HBC Polska, Colian, Grupa Maspex, Nałęczów Zdrój, Nestle Polska, Oshee Polska, PepsiCo Polska, Red Bull, Van Pur, Zbyszko Company oraz Żywiec Zdrój. Jest to pierwszy operator systemu kaucyjnego o tak szerokim akcjonariacie wśród firm napojowych, które łączą siły na rzecz realizacji celów środowiskowych.

Akcjonariusze wybrali Prezesa Zarządu KAUCJA.PL, którym został Piotr Okurowski. Jest on doświadczonym liderem z bogatą wiedzą i praktyką we wdrażaniu nowoczesnych technologii oraz zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw. W swojej karierze zawodowej piastował funkcje kierownicze m.in. w DHL Supply Chain, PepsiCo Polska oraz Lyreco Polska SA. Piotr Okurowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, a także ukończył studia Executive MBA na SGH w Warszawie i University of Quebec w Montrealu.

- Z wielką radością i poczuciem odpowiedzialności przyjąłem informację o wyborze na stanowisko prezesa spółki, która będzie operatorem systemu kaucyjnego dla 11 kluczowych przedstawicieli branży napojów w Polsce. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe doskonale wpisuje się w to wyzwanie. Wierzę, że wspólnymi siłami i przy wsparciu wszystkich akcjonariuszy osiągniemy założone cele. Obecnie mamy zgodę UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa, a przed nami proces uzyskiwania zezwolenia od MKiŚ na prowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce. To pierwsze tego typu, tak szerokie porozumienie branżowe, w którym konkurujące firmy jednoczą siły dla dobra środowiska – powiedział Piotr Okurowski, prezes zarządu KAUCJA.PL.

Na czym polega system kaucji za butelki?

System kaucyjny przypisuje wartość opakowaniom. W Polsce obejmie on: butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz zwrotne szklane butelki do 1,5 litra. Podczas zakupu napoju do ceny produktu zostanie doliczona kaucja, która zostanie zwrócona konsumentowi po oddaniu zużytego opakowania w dowolnym punkcie zbiórki w kraju, bez konieczności okazywania paragonu.

Operator systemu będzie zarządzał infrastrukturą oraz procesami związanymi z systemem kaucyjnym, a także będzie odpowiedzialny za osiągnięcie wymaganych poziomów selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i opakowań. Celem jest osiągnięcie 77% poziomu zbiórki opakowań do końca 2025 roku, a docelowo 90% do roku 2029.

Obecnie spółka rozpoczyna swoją działalność i otwiera się na współpracę z producentami napojów, sieciami handlowymi, sklepami oraz innymi uczestnikami systemu kaucyjnego, jednocześnie promując edukację ekologiczną i zrównoważony rozwój.